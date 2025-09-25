再談核綠共存！ 童子賢：追求永續須妥善能源政策

和碩（4938）董事長童子賢25日出席理律60研討會，他在論壇中表示，台灣追求永續，必須有妥善的能源政策，原因包括：電價攸關民生安定、電力品質影響高科技產業競之力。建議台灣可參考瑞士、歐盟推行「核綠共存」，不僅有助促進經濟發達，也保留自然觀光資源。

童子賢今日出席理律60研討會，參與開場總主題論壇：「永續發展- 從法制到法治 以臻良制」。

童子賢表示，向所有從事法律工作者致意。他自己是理工男，他認為，如果沒有經過法律、會計、金融、創投，很難讓構想走出實驗室。佩服很多法律人不從事商業法，而是從事公法，向這些公法研究人致意，讓經濟和商業、產業能有穩定根基。

童子賢說，這次論壇主題，他主要想談永續。台灣2021年HOI人類發展指數，居全球19名，HDI值0.926，排名相當高。他認為，如果想保持這個好成績，就要研究永續；台灣經濟發展、社會制度，若處在無法永續，幸福未必保障。

童子賢指出，台灣追求永續發展，必須重視法制、人才、能源。

在法制方面，童子賢提及，最早談到秦始皇「車同軌、書同文」，把文化和法律架構建設好，讓千年前的文字資訊，到現在還能追溯。劉邦入關中改革「廢除苛政，約法三章」，蕭何搶救文件、法規、制度，讓漢繼承秦的法律架構。

童子賢表示，反面案例，如電影血鑽石，是在非洲獅子山共和國的故事，發生人權壓迫的真實事件。阿根廷一戰結束後，國民所得幸福超越英德，因為阿根廷沒有外患、白人比例高；但幾十年後，內亂左派、右派紛爭，現在人均所得只有台灣的三分之一。

他再舉例，委內瑞拉曾有一段快樂的日子，挖到石油、油源湧入時，社會福利制度擴張，掌權者法把油源收入當成私人利益。如今社會紛亂，2017年街頭暴亂、暗殺充斥、飢荒瀰漫，人均美元1,823美元。這些反面案例顯示法制的重要性，和平與富庶絕不是天上掉下來的。

童子賢指出，台灣2024至2025年，因為AI與晶片出口一片榮景，並且2023年OECD公布，台灣在全球製造業排名前十，佔比全球2%，跟法國、義大利相當。

童子賢也說，我國2024年GDP為7,955億美元，世界排名22，人均GDP為3.4萬USD，與日韓在伯仲之間。若匯率被迫升值，人均GDP將快速達到3.6萬至3.8萬。上述這些好成績，都必須透過永續來保持。

在人才方面，童子賢說，人才來自教育，並且必須具備文化包容性。例如業界大老張忠謀、林本堅、施振榮等人，雖然他們的出生地並非在台灣，卻對台灣產業界帶來重要深遠的貢獻。

在能源方面，童子賢強調，台灣追求永續，必須有妥善的能源政策，原因包括：電價攸關民生安定、電力品質影響高科技產業競之力。台灣必須認清缺乏大量建置太陽能、風力發電的廣大土地。在地球暖化威脅下的能源選擇，如多國已聯手宣布2050核能翻三倍。

童子賢直言，台灣新綠能目前僅8.9%，政府努力9+N年，但太陽光電僅5.3%、風電僅3.6%。他重申，可參考瑞士「核綠共存」，瑞士2024年核電佔30.5%；歐盟也採行核綠共存，2024年核電佔23.6%。核綠共存優點，不僅促進經濟發達，也保留自然觀光資源。

此外，他提及，農業生產在極端氣候、糧食減產發生之後，會成為戰略產業。例如美國以科技與工業化方式從事農耕，大幅提升農業生產力；以色列在沙漠中珍惜每一滴水，以精耕灌溉收穫農作。

童子賢表示，台灣追求永續發展，也必須重視文化，因為文化是衣冠文明、禮儀風俗，也是民主、法治、教養的重要依據。如管仲說「禮義廉恥，國之四維，四維不張，國乃滅亡」，孔子也說「微管仲，吾其被髮左衽矣。」