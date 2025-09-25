快訊

巨大被控強迫勞動 勞陣：項目多與移工有關籲政府盡速更新NAP

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件。圖／本報系資料照片
美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件。圖／本報系資料照片

國內知名自行車大廠巨大機械工業在台灣製造的自行車、零組件及配件，因遭控涉及「強迫勞動」，遭美國海關暨邊境保護局（CBP）發布「暫扣令」，即刻生效。台灣勞工陣線今發聲明指出，這是台灣首次有企業被CBP指控涉及強迫勞動的重大人權事件。政府應積極跟進國際立法腳步，落實《企業與人權國家行動計畫》（NAP），並完成供應鏈及企業人權盡職調查（HRDD）法案的制定。

勞陣指出，台灣企業在人權風險意識上普遍薄弱，特別是對於國際高度關注的強迫勞動議題仍顯無知，不僅無法符合歐美立法趨勢的期待，未來更恐逐漸被國際市場排除。

勞陣強調，國內勞工、人權與環境團體近年持續推動相關立法，並組成「台灣跨國企業監察」（TTNC Watch），要求政府積極落實2020年12月10日公布的NAP，並效法近20年來各國針對企業人權與環境的立法趨勢，透過制度化的供應鏈人權管理與盡職調查，實踐聯合國《工商企業與人權指導原則》（UNGPs）中「政府保護義務、企業尊重人權、提供有效救濟」的三大目標。

但勞陣表示，令人遺憾的是，原定於2024年更新的NAP至今毫無進展，更遑論供應鏈管理與盡職調查立法。這種消極態度不僅落後於國際潮流，也使台灣錯失改善企業人權的契機。

根據媒體報導，CBP針對巨大的調查結果顯示，違反國際勞工組織（ILO）「強迫勞動」11項指標中的5項，包括：濫用弱勢處境、惡劣的工作與生活條件、債務束縛、扣留工資、超時工作等。

勞陣說，今年6月11日與國家人權委員會共同發布的《台灣企業落實禁止強迫勞動政策》調查報告亦指出，多數台灣企業在辨識強迫勞動風險上能力不足，無論在內部或供應鏈層面皆有待加強。

受訪企業認為政府最需優先協助的措施包括：提供掌握國際趨勢的教育訓練課程（78.3%）、制定明確的企業人權政策指引（78.3%）、效法國際立法規範企業人權義務（46.7%）、協助建立利害關係人對話機制（28.3%）及推動ILO倡的「零付費政策」（23.3%）。這顯示企業也清楚意識到需與國際標準接軌。勞陣呼籲政府，應提出具體政策與立法時程，引導企業強化預防強迫勞動風險的能力。

勞陣指出，台、美關稅及貿易協議談判已進入尾聲，而美國政府近期公布的《打擊強迫勞動貿易策略》便清楚揭示透過國與國之間的貿易協定打擊強迫勞動的重要性。強迫勞動不僅違反人權，也構成不公平貿易行為，必須以法律、外交與多邊合作全面應對。

勞陣說，長期以來，台灣為數不少移工處境存在高度的強迫勞動風險，包括這次該公司被指控涉及項目多與移工有關。勞陣呼籲，勞動部必須對於國際社會高度關注所謂「公平招募」（Fair Recruitment）政策，應有更大的突破，包括落實零付費政策等各項降低移工強迫勞動風險，以回應「人權即貿易新規則」趨勢，依循ILO「公平招募倡議」的各項政策立法，不失為一個重要參考依據。

