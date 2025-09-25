教師節連假即將到來 新北勞工局提醒雇主應依法給假給薪

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
行政院人事行政總處已修正下半年行事曆，納入新增加法定應休假日。圖／新北市勞工局
行政院人事行政總處已修正下半年行事曆，納入新增加法定應休假日，其中即將到來的孔子誕辰紀念日/教師節，因適逢週日，應於9月29日（周一）補假。新北市勞工局特別提醒，若在教師節連假出勤，必須要留意相關加班費計算。

因此，事業單位如與月薪制勞工約定比照政府行政機關辦公日曆表出勤，應於同日給予補假，且工資照給；但如需請勞工於補假日工作，除應徵得勞工同意外，亦應加倍發給當日工資。

勞工局提醒，法定休假日如剛好遇到勞工的休息日或例假，此時雇主應給予勞工補假1天，且因補假日及休息日出勤的工資計算倍率不同，勞資雙方應明確約定補假日期，並於排班表或出勤紀錄註記，以避免日後衍生休假日數不足或出勤工資計算爭議。

勞工局強調，事業單位如有違反上述規定，依勞基法可處2萬元以上100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊，籲請業者務必遵守法令規定，以免觸法受罰。

