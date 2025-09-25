美暫扣製造商巨大產品 盧秀燕喊話中央：盡速處理

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
美國海關暨邊境保護局（CBP）昨以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件。台中市長盧秀今呼籲中央政府一定要加快腳步處理。記者余采瀅／攝影
美國海關暨邊境保護局（CBP）昨以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件。台中市長盧秀今呼籲中央政府一定要加快腳步處理。記者余采瀅／攝影

美國海關暨邊境保護局（CBP）24日以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件。台中市長盧秀燕表示，自行車業因關稅問題造成重創，現在又被美國海關「處罰」，呼籲中央政府一定要加快腳步處理，盡速解決扣關問題。

盧秀燕表示，自行車是台中重要產業，相關零組件的產業鏈都在台中，自行車業因關稅問題造成重創，已經非常辛苦，現在又被美國海關「處罰」，因為這是國對國的貿易談判，建議中央政府一定要加快腳步，希望美國外交部與經貿系統可以盡快與美國政府交涉達成協議，並解決扣關問題。

盧秀燕說，台灣與美國的海關，兩邊是有合作機制，美國海關有派駐在台灣的人員，幫美國到岸貨品做先期檢查，既然雙方有合作機制，表示有一定通路可以溝通，希望可以盡快解決。

盧秀燕強調，擔心巨大公司不是第一件，政府若不及早出面處理，後面輸入美國的產品也可能受到影響，業者都在「剉咧等」，除要面臨高關稅之外，還有扣關問題，恐讓業者雪上加霜，必須趕快處理。

