巨大產品被扣…箭指台美關稅談判？學者：若有這種情況要非常小心

紐時報導，美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件。紐時將此舉指向台美關稅談判及232條款，不過學者認為，此事就是國際間常見的「藍色保護主義」，反映美國關切台灣勞動環境不佳問題，對台灣企業是很大的警訊，但與台美關稅及232無關。如果接下來還有第二、第三家企業，表示台灣企業常存在的超時工作、移工管理不佳被美國盯上，無論科技業、傳產業都要非常小心。

亞太商工總會執行長、東海大學兼任教授邱達生表示，這就是國際上常見的藍色及綠色保護主義，藍色保護主義以勞動條件不佳為由，綠色保護主義就是以環保規範為由。台灣過去以代工為主，只要幫國際大廠代工，例如紡織廠幫NIKE代工，NIKE就會派人檢視台灣代工的紡織廠工作及住宿環境、環保標準，最著目的是中國新疆棉花被禁止進口，另外馬來西亞的手套工廠、泰國漁業等，都曾遇過美國的暫扣令。

他表示，符合勞工及環合法規原本是基本要求，但如果做過頭，就會變成一種保護主義。例如若符合當地國環保法令，但美國卻要求符合美國環保法規，就可能是刁難，或是認定對方藉壓柞勞工取得低價成本競爭優勢進行制裁。

因為巨大非以代工為主，而是自己品牌，過去不會被下單代工的美國品牌檢視，這次被美國海關以此理由暫扣產品，未來就要非常小心。

中央大學經濟系教授吳大任表示，此案針對巨大勞動環境，指控的是台灣勞動市場問題，對很多企業是很大的警訊。過去美國或其他國家也曾以相同理由抵制中國新疆棉花，或是認為對方價格偏低，就合理懷疑有壓柞勞工情況，但台灣過去比較少因為勞動案件被盯上，此次案件表示美國海關注意到這件事，未來如果還有第二家、第三家接二連三出現，意味台灣企業被美國盯上，這是最擔心的事。

吳大任坦言，台灣不只移工可能被剝削，本國勞工也常得超時加班，科技業更被笑稱是「賣肝」換財富自由，常得加班到半夜，這在美國是無法想像的狀況，台灣企業心裡有數，因此如果美國真要追究，不只傳產業要小心，科技業也跑不掉，絕對是大事。

值此台美關稅談判敏感時刻，此案是否與談判或232條款有關？學者都判斷應無相關，因為各國要賣到美國的產品本來要非常小心，因為美國常以環保及勞動法規等各種名目要求各國企業，而且232條款是針對半導體、藥品等特定產品對國家安全造成威脅，與此案沒有關係。吳大任說，川普目前要處理的大事很多，當務之急是與中國的談判，台灣應不是最急，所以不認為美國高層會用此做談判手段。