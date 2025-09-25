群益投資論壇聚焦2025年全球總經動態及科技產業趨勢

為提供國內外機構投資人掌握指標性企業發展趨勢，群益金鼎證券與群益投顧9月23日假台北茹曦酒店盛大舉辦2025年第4季投資論壇，聚焦全球總經態勢與AI科技相關產業發展趨勢，吸引眾多法人、機構投資人與產業關注者熱烈參與。這次論壇獲邀參加的優質企業，包括東元（1504）、拓凱（4536）、宏達電（2498） 、台塑 （1301）、意藍（6925）、精測（6510）、信錦（1582）、巨有科技（8227）、群光（2385）等多間上市櫃公司。論壇亦邀請多位重磅講師深入剖析總經環境與產業趨勢，包含群益投顧資深研究員吳建弘、群益上海首席代表林靜華、財經M平方副總監Viviana及資策會產業顧問魏傳虔，針對全球經濟展望、半導體及AI應用等多元議題進行專業分享。

隨著AI人工智慧應用快速普及，資料中心與高效能運算伺服器的建置正帶動全球電力需求急遽上升。群益投顧資深研究員吳建弘指出，美國電力公司資本支出將在2025年達到2，027億美元、年增8.74%，並可能在2026年進一步上修至2，165億美元，創歷史新高。報告顯示，美國IRA及IIJA等政策推動基建升級，加上新一代AI伺服器用電量大幅提升，使AI資料中心成為電力消耗主力。預估2025年美國新增AI資料中心年耗電量將達70.8億度電，帶動燃氣發電廠投資年增逾350%。美國能源部亦預測，AI用電量占比將於2028年升至6.7%至12%，能源需求增速明顯加快。

同時，美中貿易戰升級，美國對中國變壓器加徵30%關稅，使中國大陸產品競爭力下滑，非大陸地區供應商受惠，市佔率有望提升。除了美國之外，日本在福島核災後積極推動綠能轉型。政府規劃2030年再生能源發電占比達36-38%，並自2024年起大幅推動儲能市場。預估到2030年，日本輸電級儲能裝置容量將突破14.1GW，帶動中短期電力供給穩定，並為全球能源產業創造新動能。AI應用推升的電力需求，正使重電設備與儲能市場迎來黃金發展期，全球能源產業將進入新一輪成長循環。