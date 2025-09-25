晶片輸南非管制令　經部：與外交部討論後暫停預告

除了 COVID-19 疫情期間外，過去幾十年間，包括股票與不動產在內的資產價格持續上漲。 然而，這樣的資產價格上漲，並未轉化為整體消費者物價的通膨。這反映出經濟結構的變化以及資產持有的兩極化，在其中扮演了極為關鍵的角色。 過去 50 年間，隨著資本主義經濟的擴張，經濟差距明顯擴大。前 1%高資產族群的財富占比提高，而中產階級則陷入相對困難的財務狀況。 資產價格上漲的主要受益者，幾乎都集中於高所得與富裕階層。例如，股市的榮景大幅提升了像華倫.巴菲特（Warren Buffett）這樣的超高所得者的資產價值，但這並未擴及一般大眾的資產成長。 資產所有權的集中，雖然促使資金流入金融市場、推升價格，卻未能有效導引資金進入實體經濟。

2025-09-25 14:04