晶片輸南非管制令　經部：與外交部討論後暫停預告

中央社／ 台北25日電

南非外交部以政府公報降等、更名台灣2辦事處，政府持續研議反制措施，經濟部23日預告，輸往南非的晶片等47項貨品應先經核准。經濟部今天表示，此案並未刊登行政院公報中心，因此尚未進入正式預告程序，僅是經濟部網站電子公布欄資訊，經與外交部討論及確認後，決定暫停發布此預告。

南非外交部7月21日片面公告將台灣2駐處更名及降等，外交部近期與相關部會研議反制措施，包括限制晶片輸往南非，並呼籲南非儘速與台協商。

經濟部9月23日預告修正「自由貿易港區事業輸往國外應經核准之貨品」、「暫停特定國家或地區或特定貨品之輸出入或採取其他必要措施」，輸往南非的CCC8541.10.10.00-6「二極體晶粒及晶圓，光敏二極體或發光二極體除外」等47項貨品，應先經過經濟部核准，預計11月下旬正式實施；經濟部今天表示，暫停發布此預告。

