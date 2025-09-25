接到暫扣令 巨大晴天霹靂
美國海關暨邊境保護局（CBP）於美東時間 2025 年 9 月 24日，針對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令（Withhold Release Order, WRO），暫停輸美的自行車、自行車零件及配件。
巨大公司（9921）發言人李書耕表示，在昨天之前巨大完全沒有接收到相關資訊，CBP從未到巨大工廠了解，也並未對員工提出訪談、調查等作業，巨大在接收到暫扣令時完全錯愕。不過CBP有權因為各種資訊來源，包括網路等未經證實的說法發布暫扣令，巨大只能面對並因應。
巨大公司已經就相關資資訊，尋求美國的法律資源組成小組緊急應對，同時也尋求經濟部與勞動部的官方支援，積極收集相關證據向美國官方提出申訴，希望能盡快釐清，解決問題。
至於因而造成美國市場的影響，巨大指出，初期一定有影響。但巨大在全球有九個工廠，美國針對台灣廠發布暫扣令，但美國市場運作一切正常，美國目前庫存充足，台灣廠主要生產高階產品，未來高階產品的供應恐將造成影響，主力供應美國市場的是巨大的越南廠，越南廠生產中低階的自行車，這部分的供應將不受影響。
