快訊

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

接到暫扣令 巨大晴天霹靂

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

美國海關暨邊境保護局（CBP）於美東時間 2025 年 9 月 24日，針對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令（Withhold Release Order, WRO），暫停輸美的自行車、自行車零件及配件。

巨大公司（9921）發言人李書耕表示，在昨天之前巨大完全沒有接收到相關資訊，CBP從未到巨大工廠了解，也並未對員工提出訪談、調查等作業，巨大在接收到暫扣令時完全錯愕。不過CBP有權因為各種資訊來源，包括網路等未經證實的說法發布暫扣令，巨大只能面對並因應。

巨大公司已經就相關資資訊，尋求美國的法律資源組成小組緊急應對，同時也尋求經濟部與勞動部的官方支援，積極收集相關證據向美國官方提出申訴，希望能盡快釐清，解決問題。

至於因而造成美國市場的影響，巨大指出，初期一定有影響。但巨大在全球有九個工廠，美國針對台灣廠發布暫扣令，但美國市場運作一切正常，美國目前庫存充足，台灣廠主要生產高階產品，未來高階產品的供應恐將造成影響，主力供應美國市場的是巨大的越南廠，越南廠生產中低階的自行車，這部分的供應將不受影響。

巨大 美國 自行車

延伸閱讀

憂H-1B措施再變！美新創業轉攻這簽證「拿綠卡管道更明確」

民調／陸九三閱兵 過半民眾認台軍力無法抗衡 應交流避戰

美國擬將晶片生產轉移30至50％出台灣？網：怎麼覺得比中國還恐怖

路透：陸代表團將赴美財政部技術性磋商 聚焦貿易問題細節

相關新聞

巨大產品被扣…箭指台美關稅談判？學者：若有這種情況要非常小心

紐時報導，美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車...

捷安特遭控強迫勞動美暫扣製造商巨大產品 勞動部：積極了解中

紐約時報報導，美國海關暨邊境保護局（CBP）24日以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製...

最低工資調高…9成5勞方憂心帶動物價漲 31%資方降低徵才意願

最低工資審議會即將舉行，雖然今年經濟成長率有望「保四」，不過持續面臨通膨壓力，以及關稅貿易戰衝擊，時薪與月薪能否維持雙漲...

巨大自行車涉「強迫勞動」 美海關下禁令

美國海關及邊境保護局（ＣＢＰ）廿四日發布聲明，因合理訊息顯示自行車大廠巨大（Giant）存在「強迫勞動」，因此對巨大在台...

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

美國海關及邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大在台灣生產的自行車、零組件，巨大今天凌晨發布聲...

美暫扣製造商巨大產品 盧秀燕喊話中央：盡速處理

美國海關暨邊境保護局（CBP）24日以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。