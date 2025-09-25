勞動部移工留才久用推動有成 5萬人轉任中階技術人力

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為穩定產業所需技術人力並提升勞動市場人力素質，勞動部自2022年4月推動「移工留才久用方案」，至今已超過3年。根據統計，截至2025年8月底，已有超過5萬名移工成功轉任中階技術人力，在製造業、營造業及照顧服務工作領域繼續做出貢獻。

勞發署指出，面對人口高齡化、少子化及企業用人缺口持續擴大等趨勢，台灣必須發展中長期人力資源政策。「移工留才久用方案」即是因應此挑戰的重要措施。

勞發署表示，移工留才久用是開放在台合法工作滿6年、具基本華語能力與技術能力的優秀移工，得由雇主申請轉任中階技術人力，並可繼續留台工作，協助雇主穩定延攬熟悉工作的優質勞動力。

勞發署說明，目前轉任中階技術人力的移工主要分布於製造業、營造業及照顧服務業，其中以照顧服務業比重最高。企業普遍反映，中階技術人力具備穩定性與熟練技術，不僅有效降低訓練與替換成本，也有助於提升生產效率與作業品質，展現良好經濟效益。

為促使計畫順利推動，勞發署已採取多項配套措施，包括：提供語言與職業訓練課程、技能檢定輔導、專區網站申請指引，以及雇主端的行政協助等。整體申請流程也已數位化，民眾及雇主可透過「外國人申請案件網路線上申辦系統」即時查詢資格與進度，提高辦理效率並降低行政負擔。

勞發署表示，移工轉任中階技術人力，對雇主及移工都有好處，包含雇主可以留下熟練人力，讓資深有技術有經驗的優秀移工留下，降低新訓成本與人力斷層風險，轉任中階技術人力，雇主不用再繳就業安定費，而且沒有工作年限限制。

勞發署提到，對產業雇主來說，移工轉任中階人力後的缺額可再補新的移工，增加人力運用彈性。對移工而言，轉任中階後薪資提高，有助個人在台職涯規劃與久留。

「移工留才久用計畫」是產業用人穩定的重要制度，有助台灣產業在企業升級中獲得所需具資深技術人才。

勞動部將持續與國家發展委員會及各產業主管機關滾動檢討制度，包含評估人力缺口、研商適用業別、雇主、外國人技術認定、外國人資格門檻以及簡化行政作業程序，協助更多國內符合條件的移工順利轉任，讓雇主獲得需所人才，也讓家庭獲得資深熟練的照顧人力。

為了進一步協助雇主，勞發署在2023年12月成立「移工留才久用服務中心」單一服務窗口，提供雇主、資深移工或僑外生及仲介業者相關服務，協助確認申請資格及文件是否完備，縮短審核時效，及提供四大服務，包含櫃檯服務專線諮詢、專人專案追蹤管理、協調排除加速審核及官網資訊檢索查詢。

