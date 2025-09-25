聽新聞
捷安特遭控強迫勞動美暫扣製造商巨大產品 勞動部：積極了解中
紐約時報報導，美國海關暨邊境保護局（CBP）24日以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件。勞動部今回應，會盡快協同地方政府入廠進行實地了解，以釐清美方所指涉的議題。
美國海關官員24日表示，此舉是基於對捷安特的調查，調查發現其存在惡劣的工作與生活環境、債務勞役、扣發工資、過度加班等強迫勞動跡象。而一旦涉案貨物被海關扣押，進口商可以選擇銷毀貨物、將其退回原生產地，或試圖證明批貨物合法。若捷安特無法舉證，CBP恐將「認定」調查事實，進一步查扣並沒收貨物，這種升級情況在CBP的執法中並不常見。
勞動部表示，對於CBP昨日公布內容，CBP合理懷疑巨大機械股份有限公司在台灣製造的自行車、相關零件及配件涉及強迫勞動，進而發布暫扣令一事，勞動部會秉持保障勞工權益的立場，盡快協同地方政府入廠進行實地了解，以釐清美方所指涉之議題。
勞動部指出，同時也會和經濟部共同合作，積極協助巨大公司提出改善方案與實質提升勞動權益，以及早解決被指涉強迫勞動問題，保障相關勞工應有的權益。
