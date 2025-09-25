巨大自行車遭美 CBP 發暫扣令 勞動部回應了
美國海關暨邊境保護局（CBP）24日表示，合理懷疑巨大機械股份有限公司（9921）（簡稱巨大公司）在台灣製造的自行車、相關零件及配件涉及強迫勞動，進而發布暫扣令。對此，勞動部25日表示，會秉持保障勞工權益的立場，盡快協同地方政府入廠進行實地了解，以釐清美方所指涉之議題。
勞動部說明，其也會和經濟部共同合作，積極協助巨大公司提出改善方案與實質提升勞動權益，以及早解決被指涉強迫勞動之問題，保障相關勞工應有的權益。
