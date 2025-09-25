快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

巨大自行車遭美 CBP 發暫扣令 勞動部回應了

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

美國海關暨邊境保護局（CBP）24日表示，合理懷疑巨大機械股份有限公司（9921）（簡稱巨大公司）在台灣製造的自行車、相關零件及配件涉及強迫勞動，進而發布暫扣令。對此，勞動部25日表示，會秉持保障勞工權益的立場，盡快協同地方政府入廠進行實地了解，以釐清美方所指涉之議題。

勞動部說明，其也會和經濟部共同合作，積極協助巨大公司提出改善方案與實質提升勞動權益，以及早解決被指涉強迫勞動之問題，保障相關勞工應有的權益。

巨大 勞動部 美國 自行車

延伸閱讀

回應美發布暫扣令 巨大集團：持續落實人權承諾 積極展開申訴程序

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

美海關指巨大涉強迫勞動祭暫扣令 經部：協助解決

巨大自行車遭美海關實施暫扣令！貨品遭扣、官方估4~5%營收受影響

相關新聞

捷安特遭控強迫勞動美暫扣製造商巨大產品 勞動部：積極了解中

紐約時報報導，美國海關暨邊境保護局（CBP）24日以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製...

最低工資調高…9成5勞方憂心帶動物價漲 31%資方降低徵才意願

最低工資審議會即將舉行，雖然今年經濟成長率有望「保四」，不過持續面臨通膨壓力，以及關稅貿易戰衝擊，時薪與月薪能否維持雙漲...

巨大自行車涉「強迫勞動」 美海關下禁令

美國海關及邊境保護局（ＣＢＰ）廿四日發布聲明，因合理訊息顯示自行車大廠巨大（Giant）存在「強迫勞動」，因此對巨大在台...

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

美國海關及邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大在台灣生產的自行車、零組件，巨大今天凌晨發布聲...

明年接軌新制 外商壽險無須過渡措施為何不是贏家？

明年1月1日國內保險業者即將接軌IFRS（國際財務報告準則）新制，保險局和保發中心將為業者研提過渡措施，相較於本土業者亟需金管會的過渡措施來奧援，外商壽險公司卻是兩樣情。根據聯合報數位版所掌握的消息，許多外商壽險公司即使沒有過渡措施，也能高空飛過達標ICS100%的資本適足率合格要求。

台灣捷安特遭控強迫勞動！美暫扣製造商巨大產品 舉證失敗最慘下場曝

紐約時報報導，美國海關暨邊境保護局（CBP）24日以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。