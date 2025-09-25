最低工資調高…9成5勞方憂心帶動物價漲 31%資方降低徵才意願

最低工資審議會即將舉行，雖然今年經濟成長率有望「保四」，不過持續面臨通膨壓力，以及關稅貿易戰衝擊，時薪與月薪能否維持雙漲，勞資雙方出現拉鋸戰，決議結果是否影響企業徵才與調薪計畫？yes123求職網今天發布「最低工資勞資看法調查」，結果發現，雖有74%資方會跟進調高平均起薪，但有九成五勞方憂心基本工資漲帶動物價上漲，31%資方降低徵才意願。

根據yes123求職網調查顯示，假如明年「最低工資」調漲，對於整體職缺「平均起薪」，仍然有74.3%的資方透露，「預估會」跟進調升；同時勞方預估自己薪資「會跟著調漲的」，僅佔32.9%而已。

不過若2026年元旦起調升最低工資，也有30.7%企業預估會因此「降低」公司徵才意願。還有62.2%勞工「會因此增加」找兼差職缺的意願；相形之下，仍有60.2%上班族預估，任職企業「會減少」時薪人員僱用，反而增加正職人員的工作量。

面對「最低工資」調高，也有45.7%公司考慮在明年調高產品或服務售價。難怪面對工資調漲，有高達95.1%的上班族指出，「會擔心」物價也跟著上漲。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，畢竟訂定最低工資主要目的，就是要照顧到「邊際勞工」、「經濟弱勢族群」，避免擴大貧富差距，這群人特別容易受到通膨衝擊，不少人甚至需要紓困度日。

例如時薪的提高，有助二度就業婦女、中高齡勞工與學生打工族，改善他們的經濟狀況；至於月薪規定，雖然直接受惠的外勞、派遣工較多，一般上班族很難因此跟進調高薪資，不過在「比價效應」、「外溢效果」帶動下，能推升社會新鮮人起薪水準，緩步改善青年低薪化問題。

楊宗斌也表示，只是凡事「一體兩面」，若薪資上漲，無法避免企業將人事成本轉嫁給消費者，也就是勞工自己，恐怕會出現「通膨螺旋」風險。而且還可能減少人員聘用機會，或改採「自動化」生產系統、AI服務模式，甚至出現關店、企業倒閉危機。另一方面，假如減少「時薪人員」的使用、降低到班時數，變相增加「正職人員」工作量，恐怕導致過勞風險、提高離職率。

楊宗斌不忘提醒，若因最低工資調高，店家將成本轉嫁給顧客，像是「外食費」跟漲，每回變動就是五元、十塊的增幅，恐怕都大於薪資增幅，因此最終會出現「雙輸」或「雙贏」局面，確實需要謹慎評估「經濟淨效果」：比如顧慮到中小企業的承受度，還有聘用較多計時人員的服務業。