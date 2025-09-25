AI 衝擊來襲！連鎖業決勝點在人 2025高峰論壇揭產業未來新戰局

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
TCFA昨日舉辦第24屆「2025流通經營者高峰論壇」，今年主題為「創新迎變 創造新局」。TCFA/提供
TCFA昨日舉辦第24屆「2025流通經營者高峰論壇」，今年主題為「創新迎變 創造新局」。TCFA/提供

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）理事長蔡德忠24日表示，變動的大環境，數位韌性與AI賦能的智慧發展已成為連鎖業經營致勝的關鍵。以消費者為核心的心佔率，仍是跨界、跨業融合的重要競爭，企業善用數據、導入AI技術並兼顧永續發展，持續經營進化，才能在激烈市場中脫穎而出，而在AI輔助的競爭中，「人」的價值升級攸關決策成敗，有內容有故事，有溫度的服務品質是品牌成功的核心要素。

TCFA昨日舉辦第24屆「2025流通經營者高峰論壇」，今年主題為「創新迎變 創造新局」，並邀請經濟部商業發展署副署長陳秘順出席致詞。論壇聚焦價值創造、智慧應用、永續戰略與通路創新，吸引超過500位連鎖企業領袖與重要主管到場，共同探討如何透過創新與變革打造靈活且具優勢的經營模式。

今年論壇有七位黃金陣容主講者，包括長庚大學校長湯明哲解析「連鎖業AI策略創新迎變局」；東吳大學副教授劉維公提出「企業經營新/心思維：影響力（impact）」；統一資訊總經理謝良承分享「智慧X永續：數位科技創造服務業無限變革」。

此外，HEINEKEN海尼根台灣董事總經理吳建甫剖析「在台灣打造世界級的海尼根啤酒廠」；2nd STREET TAIWAN董事長兼總經理廣畑三之丞說明「建構物美價廉消費生態 永續環保核心創新連鎖商業模式」；麥當勞供應鏈管理群副總裁林麗文解構「麥當勞建構綠色供應鏈之創新策略」；車麗屋汽車百貨董事長兼總經理卓豐閔分享「服務多元創新 車麗屋創新汽車百貨發展生態」。

從大格局的前瞻思維，全方位思索產業未來，國際品牌的實戰經驗，領導品牌耕耘利基市場等，都為台灣連鎖業開展未來競爭的新視野及重要方向。

蔡德忠指出，2025年全球市場面臨前所未有的挑戰，關稅戰重塑供應鏈，AI快速滲透，國際衝突推升不確定性。台灣連鎖產業則承受缺工與成本高漲壓力，市場競爭更加激烈，凸顯創新轉型的重要性。

他也提到，台灣近年在半導體與電子科技領域獲利豐厚，但僅有賺錢未必能帶來幸福感。真正讓民眾享受生活、感受到幸福的來源，仍在服務業與餐飲業。呼籲政府應更加重視這些與民眾生活密切相關的產業，因為它們才是創造幸福生活的重要關鍵。

經濟部商業發展署副署長陳秘順表示，政府已推動「新十大AI建設」計畫，將協助服務業進行AI人才培訓與應用導入。企業應用AI的層級，可從初階的客服、點餐、行銷逐步發展到高階的經營決策、精準行銷與商業模式變革。未來，商業署也將持續協助業者參與國際交流與市場佈局，透過媒合與創新服務，帶動台灣服務業邁向新階段。

台灣連鎖暨加盟協會是台灣第一個成立，年營業額超過3兆元的連鎖組織。34年來持續打造高階知識交流平台，秉持「同行不是冤家，異業可以為師」的宗旨，引領產業領袖洞察最新趨勢，創造優質價值鏈。

