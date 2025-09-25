劉維公：影響力管理將成新顯學 使命感企業將主導未來競爭力

東吳大學社會學系副教授、前台北市文化局長劉維公24日出席「2025流通經營者高峰論壇」，以「企業經營新思維：影響力」為題進行演講。他指出，台灣迫切需要學習品牌管理之外的管理學，也就是影響力管理。他強調，企業經營已不再只是商品功能、規格或美感的競爭，而是延伸到商品對社會與環境的影響力，經營者必須將「想做的好事情」放在管理核心。

劉維公以荷蘭巧克力品牌Tony’s Chocolonely為例，該公司在短短二十年間以平均26%的年成長率快速壯大，2024年營收突破2.16億美元，美國市場銷售更在兩年內成長兩倍，營收超過5,500萬美元，產品行銷至超過60個國家，累積銷售8,200萬包。他指出，Tony’s Chocolonely的成功，不只來自產品力，更來自「零奴隸巧克力」的願景，透過供應鏈透明化，讓消費者意識到道德議題，進而支持品牌。

他分析，從品牌管理到影響力管理是一種典範轉移。品牌管理強調理念文案、心靈占有率、美學風格，以及透過行銷策略刺激購買；影響力管理則注重具體行動與報告、對地球與未來世代的責任感，並倡議生態再生與公益行動，讓消費者不只是滿足需求，而是參與資本主義經濟的改革。營收來源也不僅是顧客的消費，而是顧客對有意義任務的支持。

劉維公指出，企業的使命感倡議若能獲得消費者認同，消費者會以購物行為支持企業發揮影響力。如今已有越來越多企業的獲利基礎，不是依靠滿足消費者的需求與慾望，而是來自消費者願意出錢確保地球生態與人類世代的未來。這樣的轉變，正在形塑新的市場規則。

他進一步表示，專注使命感會協助企業成長與獲利，不僅能吸引新顧客、提升忠誠度，還能留住人才並激發潛能，同時吸引投資來源、促進合作關係、降低資源成本，並推動更多創意與創新。