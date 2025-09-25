快訊

長庚大學校長湯明哲：AI 成零售新引擎 數智轉型決定競爭力

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

長庚大學校長湯明哲24日指出，企業經營的最終目標是為顧客、股東與員工創造價值，而策略的突破與創新正是驅動價值的核心。在互聯網衝擊及AI破壞式創新的雙重挑戰下，零售與服務業唯有加速「數智轉型」，打造個人化體驗與無縫交易，才能在激烈市場競爭中生存並持續成長。

湯明哲昨日出席「2025流通經營者高峰論壇」，以「連鎖業AI策略創新迎變局」為題發表演講，他指出，網路企業對批發零售、住宿餐飲、金融、娛樂、文化、教育、遊戲與旅遊等產業造成巨大衝擊。以中國市場為例，美特斯邦威2016年虧損逾4億元，三年間關閉1,600家店；波司登在2015年關閉5,000家店，百麗與達芙妮也分別縮減400家與805家門市，李寧則三年間虧損31億元，並關閉1,800家店。

美國零售市場同樣受創，2017年JC Penney宣布關閉140家店並裁員6,000人，梅西百貨陸續關閉百餘店，希爾斯更在2018年走向倒閉。相對之下，主打低價切貨的TJ Max卻逆勢展店1,800家，20年間股價上漲30倍，顯示模式轉型才是突圍關鍵。

他分析，AI自2013年快速起飛，透過資料採礦、圖像識別與自然語言處理，以文字、數字、圖像與語音進行大數據訓練，並具備自我學習與修正能力。

零售業應用上，AI能帶來更精準的顧客體驗與個人化購物歷程，透過行銷科技累積消費資料、建立資料庫，再進一步提供購買建議與個人化廣告，甚至發展虛擬助理；同時推動交易流程無縫化，提升消費便利性。

湯明哲強調，互聯網是一種破壞式創新，曾經掀起零售業的大淘汰；AI則是連續式創新，能提升零售業的附加價值，包括更個人化的消費體驗與無縫的交易過程。也因此，企業不能只停留在數位轉型，必須邁向「數智轉型」，建構出完整的生態系統，才能在變局中找到新競爭力。

AI 零售業 長庚大學

