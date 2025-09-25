台灣捷安特遭控強迫勞動！美暫扣製造商巨大產品 舉證失敗最慘下場曝

紐約時報報導，美國海關暨邊境保護局（CBP）24日以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件，一旦涉案貨物被海關扣押，進口商可以選擇銷毀貨物、將其退回原生產地，或試圖證明批貨物合法。若捷安特無法舉證，CBP恐將「認定」調查事實，進一步查扣並沒收貨物，這種升級情況在CBP的執法中並不常見。

此舉正值美台關係緊張時刻，兩國正在談判貿易協議，而川普政府考慮加徵半導體關稅，且正研擬修改其他科技政策，可能對台灣造成經濟衝擊。

美國海關官員24日表示，此舉是基於對捷安特的調查，調查發現其存在惡劣的工作與生活環境、債務勞役、扣發工資、過度加班等強迫勞動跡象。美政府表示，這些因素使該公司能以低於美國自行車生產商的價格出售產品，從而獲取「數百萬美元的不當利益」。

局長史考特（Rodney S. Scott）聲明表示：「CBP在打擊強迫勞動、損害損害守法美國企業的公司方面，擁有經得起檢驗的紀錄。」

巨大已在台灣時間25日凌晨證實消息，並表示會向美國官方提出申訴，並保持供應鏈透明與合規，努力將影響降至最低。聲明指出，從中國或越南輸美的產品不受該命令影響。

根據產業新聞Bicycle Retailer報導，如果捷安特無法提出證據證明產品並非以強迫勞動製成，或者CBP取得進一步的強迫勞動證據，當局可以將暫扣令（WRO）升級為「認定」，這將使CBP 得以查扣並沒收貨物。報導稱，「認定」相對罕見：CBP在2024年僅作出一次認定，涉及自多明尼加共和國進口的金屬擠壓製品。

紐時報導指出，捷安特創立於1970年代，是全球最大的自行車製造商，在美國零售商巨頭沃爾瑪（Walmart）旗下商店，以及小型獨立自行車內均有販售。目前在中國、荷蘭、匈牙利與越南等國均有設廠。

紐時報導提到，美國政府目前對53項產品實施暫扣令，其中包括部分棉花、服裝、機械與電子產品，絕大多數都是川普第二任期之前就已經實施。

另外，截至今年，川普政府已對一艘中國漁船與一家南韓海鹽生產商發布類似命令；今年3月，川普政府悄悄取消對一家多明尼加糖業公司的暫扣令，這家公司與川普有政治關聯。