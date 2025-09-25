快訊

獨／23年來首次！明年健保總額協商四部門全達共識 成長5.5%總額近兆

北台高溫38度東半部零星雨 吳德榮：2颱風將侵襲越南北部

聽新聞
0:00 / 0:00

巨大遭美國海關暨邊境保護局 對台灣製造據點發布暫扣令

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
美國海關及邊境保護局昨發布聲明，表示自行車大廠巨大存在「強迫勞動」，對巨大在台灣生產的自行車、自行車零件和配件發出暫扣令。圖／聯合報系資料照片
美國海關及邊境保護局昨發布聲明，表示自行車大廠巨大存在「強迫勞動」，對巨大在台灣生產的自行車、自行車零件和配件發出暫扣令。圖／聯合報系資料照片

巨大（9921）集團25日淩晨發布公告表示，美國海關暨邊境保護局（CBP）於美東時間24日對巨大機械公司台灣製造據點發布暫扣令（Withhold Release Order, WRO），禁止相關產品進口美國市場。此舉預估影響巨大集團合併營收占比4-5%，巨大公司將向美國官方提出申訴，並保持供應鏈透明與合規，努力將影響降至最低。

巨大公司為自行車龍頭大廠，並在全球多處設有生產據點與物流倉庫，主力市場包括歐美、中國大陸與亞洲多處，同時也是台灣整體自行車產業鏈的重要環節。業界擔心，若巨大受到影響，恐怕也會衝擊台灣自行車供應鏈。

巨大集團指出，此舉係因CBP認為存在「強迫勞動疑慮」，並依據美國法律19 U.S.C. §1307採取行動。本次WRO僅適用於「台灣製造、輸往美國之產品」，不影響其他地區市場銷售。短期內，本公司對美國市場之出貨可能遭遇延遲、查扣或退運，影響程度視後續與CBP溝通結果而定。

巨大集團強調，巨大公司對任何形式的強迫勞動採取零容忍政策，並已於2025年1月起全面實施：

- 零招聘費政策：新聘外籍員工之招聘與仲介費用，由公司全額承擔。

- 改善員工住宿條件，確保生活品質。

巨大公司將會聯繫CBP並爭取撤銷暫扣令並說明本公司已經採取了適當的措施。

巨大 美國 自行車

延伸閱讀

川普據報25日簽署TikTok協議 中國已同意交易條款

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

美海關指巨大涉強迫勞動祭暫扣令 經部：協助解決

巨大自行車遭美海關實施暫扣令！貨品遭扣、官方估4~5%營收受影響

相關新聞

巨大自行車涉「強迫勞動」 美海關下禁令

美國海關及邊境保護局（ＣＢＰ）廿四日發布聲明，因合理訊息顯示自行車大廠巨大（Giant）存在「強迫勞動」，因此對巨大在台...

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

美國海關及邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大在台灣生產的自行車、零組件，巨大今天凌晨發布聲...

8月零售餐飲同期最旺 經濟前景不明…9月恐轉負成長

經濟部昨（24）日發布8月零售業營業額為3,915億元，創歷年同月新高，年增0.4%，主要受惠於節慶採買、暑假出遊商機；...

工業、製造業生產連18紅 製造業全年拚兩位數成長

經濟部昨（24）日發布8月工業生產指數117.36、製造業生產指數118.22，雙創歷年同月新高，分別年增14.41%及...

台灣捷安特遭控強迫勞動！美暫扣製造商巨大產品 舉證失敗最慘下場曝

紐約時報報導，美國海關暨邊境保護局（CBP）24日以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製...

巨大遭美國海關暨邊境保護局 對台灣製造據點發布暫扣令

巨大（9921）集團25日淩晨發布公告表示，美國海關暨邊境保護局（CBP）於美東時間24日對巨大機械公司台灣製造據點發布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。