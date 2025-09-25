巨大遭美國海關暨邊境保護局 對台灣製造據點發布暫扣令

巨大（9921）集團25日淩晨發布公告表示，美國海關暨邊境保護局（CBP）於美東時間24日對巨大機械公司台灣製造據點發布暫扣令（Withhold Release Order, WRO），禁止相關產品進口美國市場。此舉預估影響巨大集團合併營收占比4-5%，巨大公司將向美國官方提出申訴，並保持供應鏈透明與合規，努力將影響降至最低。

巨大公司為自行車龍頭大廠，並在全球多處設有生產據點與物流倉庫，主力市場包括歐美、中國大陸與亞洲多處，同時也是台灣整體自行車產業鏈的重要環節。業界擔心，若巨大受到影響，恐怕也會衝擊台灣自行車供應鏈。

巨大集團指出，此舉係因CBP認為存在「強迫勞動疑慮」，並依據美國法律19 U.S.C. §1307採取行動。本次WRO僅適用於「台灣製造、輸往美國之產品」，不影響其他地區市場銷售。短期內，本公司對美國市場之出貨可能遭遇延遲、查扣或退運，影響程度視後續與CBP溝通結果而定。

巨大集團強調，巨大公司對任何形式的強迫勞動採取零容忍政策，並已於2025年1月起全面實施：

- 零招聘費政策：新聘外籍員工之招聘與仲介費用，由公司全額承擔。

- 改善員工住宿條件，確保生活品質。

巨大公司將會聯繫CBP並爭取撤銷暫扣令並說明本公司已經採取了適當的措施。