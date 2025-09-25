巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

美國海關及邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大在台灣生產的自行車、零組件，巨大今天凌晨發布聲明，表示除了將會提出申訴，也揭露預計此事影響集團營收占比約4%~5%，短期影響程度仍需視後續與CBP溝通結果而定。

美國CBP於美東時間2025年9月24日宣布，對巨大公司台灣製造據點「巨大機械工業股份有限公司」發布暫扣令（Withhold Release Order, WRO），禁止相關產品進口美國市場。

巨大今天指出，本次WRO僅適用於「台灣製造、輸往美國之產品」，不影響其他地區市場銷售。短期內，公司對美國市場之出貨可能遭遇延遲、查扣或退運，影響程度視後續與CBP溝通結果而定。巨大公司將向美國官方提出申訴，並保持供應鏈透明與合規，努力將影響降至最低，預估影響巨大集團合併營收佔比4%-5%

巨大表示，公司對任何形式的強迫勞動採取零容忍政策，並已於2025年1月起全面實施零招聘費政策，新聘外籍員工之招聘與仲介費用，由公司全額承擔，並改善員工住宿條件，確保生活品質。公司並將聯繫CBP並爭取撤銷暫扣令並說明已經採取了適當的措施。

巨大指出，公司將持續依規定揭露相關進展，並即時公告重大訊息，以保障投資人權益。