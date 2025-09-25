巨大自行車遭美海關實施暫扣令！貨品遭扣、官方估4~5%營收受影響

台灣自行車品牌「捷安特」製造廠巨大機械（9921）遭到美國海關暨邊境保護局（CBP）公告暫扣令（Withhold Release Order, WRO），禁止巨大「台灣製造產品」銷往美國，對此巨大機械凌晨公告證實，並預估影響營收比率4~5%，將盡快對美國官方提出申訴，力求供應鏈透明合規。

美國海關暨邊境保護局（CBP）於美東時間2025年9月24日宣布，對巨大台灣製造據點「巨大機械工業股份有限公司」發布暫扣令，美國海關及邊境保護局將立即扣留捷安特在台灣生產的自行車、自行車零件及配件，並禁止相關產品進口美國市場。

原因是CBP認為巨大存在「強迫勞動疑慮」，並依據美國法律19 U.S.C. §1307採取行動。

巨大表示，本次WRO僅適用於「台灣製造、輸往美國之產品」，不影響其他地區市場銷售。短期內，對美國市場出貨可能遭遇延遲、查扣或退運，影響程度視後續與CBP溝通結果而定。

巨大表示會向美國官方提出申訴，並保持供應鏈透明與合規，努力將影響降至最低。影響巨大集團合併營收佔比4～5%。根據年報顯示美洲市場2024年營收貢獻8.6%。

根據美國海關及邊境保護局公告，在對Giant的調查中發現了以下國際勞工組織強迫勞動指標：濫用脆弱特點、惡劣的工作與生活條件、債務奴役、扣留工資以及過度加班。

CBP表示巨大透過實施此類不當行為牟利，導致產品生產價格低於市場價值，並讓美國企業損失了數百萬美元的不當利潤。CBP表示國際勞工組織曾估計，全球有近2,800萬名工人處於強迫勞動的情況。

根據統計，巨大全球有9座工廠，台中大甲廠是最主要工廠之一，專門生產高階自行車，另外在中國大陸、越南、歐盟都有工廠。