快訊

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

美國指涉強迫勞動扣自行車 巨大可選擇銷毀或提證明

中央社／ 華盛頓24日專電

美國海關今天指出，根據合理顯示巨大公司涉及強迫勞動的資訊，包括濫用弱勢地位、扣薪資以及過度加班，對巨大公司生產的自行車、自行車零件及配件發布暫扣令（WRO）。巨大公司可以選擇銷毀，或證明貨物可入境。

美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and BorderProtection，CBP）上午透過新聞稿表示，巨大公司違反美國法典第19篇第1307條、也就是禁止使用強迫勞動生產的商品進入美國的法律，將立即扣留巨大公司在台灣生產的自行車、自行車零件及配件。

CBP在調查巨大公司時，確認以下聯合國國際勞工組織（ILO）所列的強迫勞動指標：濫用弱勢地位、惡劣工作與生活條件、債務束縛、扣留薪資以及過度加班。

CBP表示，巨大公司透過施加上述行為獲利，導致產品以低於市場的價格生產，進而以不當獲取的數百萬美元利潤，使美國企業受到損失。國際勞工組織估計，全球約有近2800萬名勞工處於強迫勞動環境中。

CBP貿易辦公室代理執行助理專員湯馬斯（Susan S.Thomas）表示，「進口商有責任進行盡職調查並了解其供應鏈」。CBP將持續調查強迫勞動的指控，並在發現美國供應鏈中有相關狀況時採取行動。

對巨大公司的暫扣令是CBP在因應強迫勞動問題上最新行動。當CBP有證據顯示進口商品是由強迫勞動製造時，該機構將發布命令扣留相關貨物。遭扣留貨物的進口商可以選擇銷毀或出口貨物，或證明貨物可以入境。

台灣經濟部表示，將與勞動部合作，協助巨大公司儘速解決其可能涉及的強迫勞動議題，以利CBP儘早撤銷暫扣令。

美國 自行車 薪資

延伸閱讀

C919卡關？傳商飛今年交付目標僅剩25架 關鍵主因曝光

花蓮洪災 AIT發聲慰問「美國人民與台灣人站在一起」

有綠卡也不安全 華人紛爭取入籍美國公民

美H-1B效應…這些國家擬推「特別措施」讓人才棄美投奔

相關新聞

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

美國海關及邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大在台灣生產的自行車、零組件，巨大今天凌晨發布聲...

巨大自行車遭美海關實施暫扣令！貨品遭扣、官方估4~5%營收受影響

台灣自行車品牌「捷安特」製造廠巨大機械（9921）遭到美國海關暨邊境保護局（CBP）公告暫扣令（Withhold Rel...

巨大自行車涉「強迫勞動」 美海關下禁令

美國海關及邊境保護局（ＣＢＰ）廿四日發布聲明，因合理訊息顯示自行車大廠巨大（Giant）存在「強迫勞動」，因此對巨大在台...

製造業生產創高、傳產慘兮兮…汽車及零件業減產逾一成 這產業還轉負

經濟部24日表示，拜AI商機需求強勁，8月製造業生產指數創歷年同月新高，呈連續第18個月正成長走勢。然而，化學材料及肥料...

全真瑜珈6分店無預警停業 北市勞動局：接到申訴遲付薪資

媒體報導在台開業20年的連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，因業者無預警公告，因內部營運與調整...

年增0.4% 8月零售業營業額終結連4黑

經濟部昨天發布八月零售業營業額為三九一五億元，創歷年同月新高，年增率為百分之○點四，終結「連四黑」。不過，經濟前景不確定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。