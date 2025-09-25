聽新聞
巨大自行車涉強迫勞動 美海關下禁令

聯合報／ 國際中心、記者賴昭穎／綜合報導
美國海關及邊境保護局昨發布聲明，表示自行車大廠巨大存在「強迫勞動」，對巨大在台灣生產的自行車、自行車零件和配件發出暫扣令。圖／聯合報系資料照片
美國海關及邊境保護局昨發布聲明，表示自行車大廠巨大存在「強迫勞動」，對巨大在台灣生產的自行車、自行車零件和配件發出暫扣令。圖／聯合報系資料照片

美國海關及邊境保護局（ＣＢＰ）廿四日發布聲明，因合理訊息顯示自行車大廠巨大（Giant）存在「強迫勞動」，因此對巨大在台灣生產的捷安特等自行車、自行車零件和配件發出暫扣令（ＷＲＯ），並立即生效。

美國海關及邊境保護局局長史考特表示，美國海關及邊境保護局在打擊使用強迫勞動的企業方面有著良好的執法紀錄，這些企業的行為損害了遵守法律的美國企業利益。

聲明說，美國海關及邊境保護局調查巨大公司，發現了以下國際勞工組織訂出的強迫勞動指標，包括利用工人弱勢處境進行剝削、惡劣的工作與生活條件、以債務限制自由、扣發工資、超時工作等。

聲明中指控巨大公司透過上述行為獲取利益，使其商品生產成本低於市場價值，藉此以不公平手段在市場上擊敗美國企業，獲得數百萬美元不當利潤。

經濟部官員昨晚說，長期以來，台灣作為全球供應鏈負責任的一員，向來高度重視勞工條件的改善，並持續與勞動部合作營造對勞工友善的工作環境。巨大公司是國際知名自行車製造商，為協助該公司維護其國際商譽，經濟部將與勞動部合作，協助該公司盡速解決其可能涉及的強迫勞動議題，以利ＣＢＰ盡早撤銷暫扣令。

美國ＣＢＰ是依據美國法典第十九卷第一三○七條（一九三○年關稅法第三○七條）公布該項暫扣令，這是ＣＢＰ今年第三次發布的暫扣令。目前ＣＢＰ已針對中、日、韓等五十三家廠商（包括巨大公司）因涉及強迫勞動發布暫扣令，其相關產品無法進入美國。

美國 海關 巨大 自行車 捷安特 超時加班 經濟部 供應鏈

