保護草鴞棲地 南科：沙崙園區 科技、生態並重

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

國發會日前通過南科沙崙生態科學園區計畫，之後將送環評會審查。外界關切沙崙生態科學園區將破壞瀕危保育鳥類草鴞棲地，南科管理局昨表示，在推動沙崙生態科學園區的同時，也要守護草鴞生存環境，讓「科技發展」與「生態永續」並行不悖。

國科會昨舉行「國科會科學園區二○二五年上半年營運記者會」，針對外界關切台積電擴廠動向，國科會竹科管理局長許茂新表示，中科二期用地已於六月交給需地廠商，預期今年第四季動工，但確切時間未定。他說，廠商在中科二期將採先進製程，原預估可創造四八五七億元產值，有望再突破至五千億元以上。

市場傳出台積電中科二期預計十月動工，規畫在二期園區興建四座一點四奈米晶圓廠，目標二○二八年下半年量產。

此外，針對籌設沙崙科學園區引發的生態隱憂，南科管理局表示，為保護草鴞棲地，已研擬短、中、長期行動方案，並於五月提出「南部科學園區東方草鴞保育推動小組」討論，已陸續啟動相關行動方案，於園區內規畫鑲嵌草生地、盡可能保留原牧草區，已認養二仁溪高灘地十八公頃，並將展開棲地營造，協調相關單位增加生態給付，讓周邊農地都能以有機耕作共同營造覓食區。未來將會持續滾動檢討精進園區內棲地的營造成果。

