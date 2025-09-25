年增0.4% 8月零售業營業額終結連4黑

經濟部昨天發布八月零售業營業額為三九一五億元，創歷年同月新高，年增率為百分之○點四，終結「連四黑」。不過，經濟前景不確定，加上九月仍是民俗月，是購車淡季，經濟部預估，九月零售業營業額又將轉為負成長。

此外，八月餐飲業營業額九三三億元，也創歷年同月新高，年增百分之四點八。但經濟部認為，儘管業者積極滿足消費者多變需求，推出新餐點，但因基期偏高，餐飲業成長幅度將受到抑制，預估九月也可能轉為負成長。

今年受到美國對等關稅影響，經濟前景不明確，民眾消費信心不足，內需藏有隱憂。今年四月起零售業營業額連續四個月負成長，八月維持平盤。經濟部預測，九月零售業營業額轉為負成長百分之五點二至負成長百分之二點二，第三季則負成長百分之二點八至負成長百分之一點八之間。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，八月零售業營業額得以維持平盤，主要有兩個原因，一是業者掌握節慶採買及暑假出遊商機，積極展開促銷活動攬客，並強化販售商品多樣性，加以持續布點擴展營運規模；二是民俗月是買車淡季，今年民俗月主要是落在九月，八月天數較少，因比較基期偏低，導致八月汽機車零售業減幅百分之四點五，相對縮小。

陳玉芳說，也因為民俗月主要落在九月，有廿一天，比去年九月多，因此汽機車銷售更淡，加上民眾對耐久財消費動能低，因此預估九月零售業表現恐轉弱。

陳玉芳指出，零售及餐飲動能偏弱，但也不悲觀。她說，八月零售業營業額成長百分之○點四，若不計列汽機車零售業則年增百分之一點三，代表基本消費仍在。八月電子購物及郵購業營業額年增百分之六、百貨公司年增百分之四點五、便利商店年增百分之四、藥品及化妝品零售業年增百分之二。

她並說，八月機車零售業營業額衰退百分之四點五，為連續六個月負成長，但政府祭出貨物稅減徵激勵措施，加上車廠推新車及優惠措施，因此上半年遞延購車有望在年底前實現。

此外，十月之後還會有政府普發萬元現金效應，如果民眾能進行額外消費，就能挹注消費動能。

批發業方面，經濟部指出，八月批發業營業額為一兆一一八四億元，年增百分之二點八，主因為新興科技應用持續拓展，推升ＡＩ伺服器及電子零組件出貨量能。展望未來，因建材、化學材料、布疋及服飾品等傳產需求減緩，可能限縮營業額成長力道。