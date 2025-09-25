溫和的約束！就業通膨雙風險 鮑爾不保證10月再降息

美國聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾廿三日表示，勞動市場和通膨前景都面臨風險，權衡是否進一步降息之路可能充滿挑戰，他判斷目前聯準會的政策立場對經濟「仍具溫和約束力」，依然敞開降息之門，但也強調聯準會雙重職責的考驗，暗示降息並非打包票。他也說，目前股市價格似乎「相當高估」。

鮑爾在羅德島Greater Providence商會活動發表演說表示，「近期通膨面臨上行風險，而就業則面臨下行風險─情勢頗具挑戰」，「當我們的（通膨與就業）目標面臨當前的緊張，我們的架構要求我們在雙重職責之間取得平衡」。

他說，「雙面風險意味著沒有無風險之路」，降息太多太快可能導致通膨持續走高，但維持約束經濟的政策立場太久，有可能導致不必要的勞動市場疲軟，他判斷目前的政策立場「仍具溫和約束力」。

不過，鮑爾也持續主張，聯準會必須繼續緊盯總統川普的關稅政策可能引發的長久通膨效應，關稅升高的影響可能需要一段時間才會傳導到供應鏈，導致未來幾季的物價水準一次性地升高。他說，產品價格正在推升通膨，「最新數據和調查顯示，這些價格上漲主要反映關稅升高，而非更廣泛的物價壓力」。

鮑爾避免釋出暗示可能會在十月是否降息的強烈訊號，但也未強烈淡化市場對今年底前還會再降息兩次、每次一碼（○點二五個百分點）的預期。他也說，許多預測人員都認為關稅推升物價的效應不會長久，但聯準會有一定要穩定物價的特別義務；暗示他不希望在沒有經濟惡化的明確證據下，大幅降息。

在被問到聯準會官員對資產價格的關注度時，鮑爾說，聯準會「確實會觀察整體金融情勢」，「以許多指標來看，股價相當高估」。

鮑爾在答覆另一個問題時也說，目前關稅成本大多由美國企業承擔，而非白宮所宣稱的由外國業者埋單，「雖然現在還言之過早，但看起來並不是海外出口商在承擔主要成本，而是零售商和進口商。而且他們並沒有把太多成本轉嫁給消費者」。

鮑爾表示，二○○八至二○○九年的金融海嘯和新冠肺炎疫情，留下了「將伴隨我們很長一段時間」的傷痕，「在世界各地的民主國家，公眾對經濟和政治機構的信任都遭受挑戰」，「我們這些此時此刻擔任公職的人，需要在驚濤駭浪的大海和強勁的逆風中，密切聚焦執行我們的關鍵使命」，再次暗示不受政治壓力影響。