形象影片上映！台彩貢獻公益 撐起近7萬家庭

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
台彩昨舉辦公益彩券今年度形象影片上映記者會，由台彩董事長黃志宜（右起）、國庫署副署長林秀燕、中信銀執行副總高人傑、台彩總經理謝志宏共同主持。圖／台灣彩券提供
台彩昨舉辦公益彩券今年度形象影片上映記者會，由台彩董事長黃志宜（右起）、國庫署副署長林秀燕、中信銀執行副總高人傑、台彩總經理謝志宏共同主持。圖／台灣彩券提供

台灣彩券公司昨天舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，推出全新形象影片「善良一點一點」。影片以點陣逐格動畫手法，結合實景拍攝，傳遞每張彩券背後乘載的善意與力量，凸顯公益彩券長期在社會福利、國民年金及全民健保等領域的貢獻。

台彩指出，民國八十八年發行至今，截至今年七月底已累積逾六五二八億元盈餘，約等於卅七座大巨蛋規模。五成用於地方政府社福支出，百分之四十五支應國民年金，百分之五投入全民健保準備基金。

財政部國庫署副署長林秀燕表示，公益彩券發行的初衷是增加社會福利財源及協助弱勢族群就業，以專款專用的原則，讓購買彩券的民眾更放心自己的愛心及善念，都運用在真正需要的地方。中信銀執行副總高人傑則說，做公益是當初參與競標取得彩券發行權的主要目的，希望每張彩券都能為台灣帶來更多的好事。

現場也邀請三位經銷商現身說法。彰化青年鄭諺敦在意外中失去雙掌，但因販售刮刮樂重新找回自信與人生方向；辜清華中風行動不便，與妻子攜手經營彩券行，撐起生計，也成為腦性麻痺女兒的依靠；台北洪雅玲十多年前腦膜炎導致半身癱瘓，透過經營彩券行向家人證明「我依然有能力」。

台彩董事長黃志宜說，截至今年七月底共扶助六萬八九五八位彩券經銷商與其家庭擁有穩定收入、改善生活，希望透過影像的溫度與故事的力量，讓民眾理解每張彩券都是改變社會的力量。

台彩 財政部 公益 國民年金 社福 健保 大巨蛋 中信銀

