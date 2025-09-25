美海關指巨大涉強迫勞動祭暫扣令 經部：協助解決

中央社／ 台北24日電

美國海關暨邊境保護局（CBP）今天針對巨大公司的自行車、自行車零組件發布暫扣令。經濟部表示，CBP調查懷疑巨大公司涉及強迫勞動，將與勞動部合作，協助該公司儘速解決其可能涉及的強迫勞動議題，以利CBP儘早撤銷暫扣令。

經濟部國際貿易署晚間透過新聞稿表示，高度重視CBP所公布資訊，內容顯示，CBP合理懷疑巨大機械工業股份有限公司（巨大公司）在台灣製造的自行車、相關零件及配件涉及強迫勞動，因此於今天對相關產品出口美國發布暫扣令（Withhold Release Order，WRO），並立即生效。

根據CBP網站，在針對巨大的調查中，CBP依據國際勞工組織的框架，確認5項強迫勞動指標，包括濫用弱勢處境、苛刻的工作與生活條件、債務束縛、扣留工資、超時工作。

經濟部強調，長期以來，台灣作為全球供應鏈負責任的一員，向來高度重視勞工條件的改善，並持續與勞動部合作，營造對勞工友善的工作環境。巨大公司是國際知名自行車製造商，為協助該公司維護國際商譽，經濟部將與勞動部合作，協助其儘速解決可能涉及的強迫勞動議題，以利CBP儘早撤銷暫扣令。

經濟部指出，美國CBP是依據美國法典第19卷第1307條（1930年關稅法第307條）公布此項暫扣令，此為CBP今年第3次發布的暫扣令。目前CBP已針對中、日、韓等53家廠商（含巨大公司）因涉及強迫勞動發布暫扣令，其相關產品無法進入美國。

