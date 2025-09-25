8月零售餐飲同期最旺 經濟前景不明…9月恐轉負成長

經濟部昨（24）日發布8月零售業營業額為3,915億元，創歷年同月新高，年增0.4%，主要受惠於節慶採買、暑假出遊商機；8月餐飲業營業額933億元，也創歷年同月新高；8月批發業營業額1兆1,184億元，年增2.8%。

不過今年受到美國對等關稅影響，經濟前景不明確，民眾消費信心不足，內需藏有隱憂，9月零售業、餐飲業、批發業有可能轉為負成長，尤其零售業，因9月仍在民俗月，是購車淡季，預估零售業營業額「轉黑」機率高。

批發、零售、餐飲營收概況

經濟部統計，8月零售業營業額為3,915億元，年增0.4%。經濟部統計處副處長陳玉芳表示，8月零售業營業額得以呈現正成長，主要有兩個原因，一是業者掌握節慶採買及暑假出遊商機，積極展開促銷活動攬客，並強化販售商品多樣性，加以持續布點擴展營運規模。二是今年民俗月主要落在9月，8月較不受民俗月影響。

自今年4月起，零售業營業額呈連四個月負成長，8月略增，終結連四黑。不過陳玉芳表示，因民俗月主要落在9月，有21天，比去年9月多，因此汽機車銷售更淡，加上民眾對耐久財消費動能低，預估9月零售業表現恐轉弱。經濟部預測，9月零售業營業額為負成長5.2%至負成長2.2%間，第3季則落在負成長2.8%至負成長1.8%間。

此外，8月餐飲業營業額933億元，年增4.8%，不過經部認為，儘管業者積極滿足消費者多變需求，推出新餐點，但因基期偏高，餐飲業成長幅度受到抑制，預估9月也有可能轉為負成長。

陳玉芳也分析，零售及餐飲動能偏弱，但也不悲觀。她指出，8月零售業營業額成長0.4%，若不計列汽機車零售業則年增1.3%，代表基本消費仍在。8月電子購物及郵購業營業額年增6%、百貨公司年增4.5%、便利商店年增4.0%、藥品及化妝品零售業年增2%。

她並說，8月機車零售業營業額年減4.5%，為連六月負成長，但政府祭出貨物稅減徵激勵措施，加上車廠推新車及優惠措施，因此上半年遞延購車有望在年底前實現。

此外10月之後還會有普發萬元現金效應，如果民眾能進行額外消費，就能挹注消費動能。

在批發業方面，經濟部指出，8月批發業營業額為1兆1,184億元，年增2.8%，主因新興科技應用持續拓展，推升AI伺服器及電子零組件出貨量能。展望未來，因建材、化學材料、布疋及服飾品等傳產需求減緩，可能限縮批發業營業額成長力道。