陸域風電環評 再觸礁

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環境部環評大會昨（24）日決議「彰化大城風場陸域風力發電開發計畫」不應開發，成為第二例環評否決的陸域風場，開發單位也罕見不在現場進行簡報說明。

陸域風機惹議，從2024年力麗集團宣布「彰化芳苑地區陸域風力發電開發計畫」在考量人民健康、農地發展與畜牧業未來，取消位於內陸區域的風機後，也反轉了陸域風機在環評地位。彰化芳苑鋐威風力發電計畫今年3月遭到認定不應開發後，昨日大城陸域風電被建議不應開發。

昨日環團質疑，部分陸域風機開發案因符合舊制而免環評、成為漏洞。對此，經濟部能源署坦言，後續會再跟環境部討論。

日威綠能公司「彰化大城風場陸域風力發電開發計畫」規劃於大城南側海堤內設置四部陸域風力機組，單機裝置容量約4.26MW，總裝置容量約不超過17.04MW。在經過專案小組三次初審會議、開發單位同意減少一部機組後，仍遭認定不應開發。

