工業、製造業生產連18紅 製造業全年拚兩位數成長

經濟部昨（24）日發布8月工業生產指數117.36、製造業生產指數118.22，雙創歷年同月新高，分別年增14.41%及15.48%，皆呈連18紅。經濟部預估，在AI需求強勁帶動下，今年全年製造業生產指數將再創新高，且達兩位數成長。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，因AI、高效能運算需求持續，加上消費性電子新品備貨效應挹注，激勵資訊電子產業生產穩健提升，表現優於預期。

工業生產指數與年增率

相較於科技產品，傳產受關稅衝擊，例如工具機、水五金等，基本金屬及化學品則受全球產能過剩影響，以及未來經濟不確定性，生產疲弱。

展望未來，她分析，AI應用商機持續熱絡，未來可望帶動半導體先進製程及高階伺服器等相關供應鏈續呈增產，製造業生產動能強勁，預估9月製造業生產將年增15%至19%；第3季製造業生產指數年增16.8%至19%。

她表示，只要AI需求持續，以目前情勢來看，今年全年製造業生產指數有望創新高紀錄，「只是成長率多少」。經濟部初判，成長率有望逾一成，成長率要逾兩成則「有難度」。

AI需求商機帶動資訊電子產業生產。經濟部統計，8月製造業生產各業中，電子零組件業年增31.52%，其中積體電路增產35.86%。

電子零組件及積體電路指數，雙創歷年單月新高，皆呈連20月正成長，表現超級搶眼。

此外8月電腦電子產品及光學製品業生產則創歷年同月新高，主要受惠AI商機需求不墜及半導體產業投資動能續強，年增3.8%，呈連26月正成長。

傳產方面「烏雲」罩頂。經濟部指出，8月機械設備業生產年減1.24%，結束連十月正成長，由正轉負。主因上年同月廠商配合交貨期程墊高比較基期，加上今年客戶下單相對保守，致輸送機、線性滑軌、螺絲螺帽機械、齒輪等產品減產；惟受惠半導體產業大廠積極擴增產能，挹注半導體生產用設備及零組件、自動化倉儲設備等產品續呈增產，抵銷部分減幅。

外界關注汽車產業，情況亦不妙。

8月汽車及其零件業生產年減11.95%，連六月負成長。主因汽車用電燈組及其他汽車零件等產品訂單縮減，加以燃油小型轎車、客貨兩用車因車市買氣保守觀望而續呈減產，惟隨油電新車改款上市刺激市場需求，加以客運車輛電動化政策推行，帶動電動轎車、電動大型客車產量持續成長，抵銷部分減幅。