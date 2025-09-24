獨家／立院新召委將揭榜！8委員會16席名單搶先曝光

立法院新會期上周開議，八大常設委員會將在30日下午6時前編定召委選舉人名冊，並於10月1日上午9時至中午12時選舉召委。這兩周，朝野黨團內部各委員會成員，都在緊鑼密鼓協商新會期召委人選，目前8委員會、16席名單態勢底定，藍營預計在教文委員會禮讓白營一席。

由於鄰近2026大選的初選階段，本次出任立法院新會期委員會召委者，不乏有意角逐縣市長的朝野立委。立院人士分析，這些傳出布局地方首長選舉的立委，他們出任召委的策略，除了增加曝光，也可藉此為地方拚建設、爭取選民認同。

據了解，經濟委員會召委為楊瓊櫻（藍）、陳亭妃（綠），財政委員會召委為林思銘（藍）、李坤城（綠）。交通委員會召委為洪孟楷（藍）、何欣純（綠）。教文委員會召委為劉書彬（白）、陳秀寶（綠）。

據悉，內政委員會召委為黃建賓（藍）、張宏陸（綠）。衛環委員會召委為蘇清泉（藍）、劉建國（綠）。外交國防委員會召委為馬文君（藍）、王定宇（綠）。司法法制委員會召委為吳宗憲（藍）、莊瑞雄（綠）。

此外，據了解，程序委員會召委為翁曉玲（藍）、沈發惠（綠）。

立院人士指出，16席召委名單之中，如楊瓊櫻、陳亭妃、林思銘、何欣純、黃建賓、劉建國等人，皆為外傳2026年有意爭取百里侯的人選，出任召委可率先打出知名度。

交通委員會部分，知情人士表示，綠營實際上還沒底定召委，考量人選尚包括蔡其昌、林俊憲，不過何欣純出線機率相當。據了解，林俊憲已確定無意爭取召委，而蔡其昌身兼中職會長，任期3年可連任一次，目前蔡還在第二任期之中，若兼召委恐難兩邊照顧周全。

教文委員會部分，最重要的《人工智慧基本法》草案，該案已審議完畢送出委員會，進入等待院長召集朝野協商階段，只差最後一步送入院會三讀，即可完成立法。據悉，因此藍營決議將這一席禮讓白營，由劉書彬出任召委。綠營方面，則由上一屆委員會政策小組召集人陳秀寶，依程序出任。

內政委員會部分，綠營人選也未定案；知情人士評估，張宏陸出線的機率最高，倘若最終關頭張宏陸仍無意當召委，可能由過往曾任召委的吳琪銘來擔任。

衛環委員會部分，據悉，除了蘇清泉力拚三連任召委，廖偉翔也積極爭取。藍營人士表示，雖然目前評估蘇清泉連任機率高，但若加上這次，蘇已連任三屆，黨內傳出希望能換個人選；而廖偉翔雖很積極，不過廖才當立委兩年，黨內也有人擔心他經驗不足；兩位人選權衡各有利弊。

司法法制委員會部分，據了解，由於其他藍委出任召委意願不高，所以由吳宗憲連任第四次。知情人士透露，民眾黨團優先法案力推《刑事訴訟法》修正羈押事由，藍營考量黃國昌等現役白委的兩年條款將至，本會期後白委將整批大換血，因此將配合白營在本會期完成該案修法。