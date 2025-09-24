美CBP指巨大涉強迫勞動祭暫扣令 經部承諾協助解決

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部24日表示，經濟部高度重視美國海關暨邊境保護局（CBP）所公布之資訊，內容顯示該局合理懷疑巨大機械工業股份有限公司（簡稱巨大公司）在台灣製造的自行車、相關零件及配件涉及強迫勞動，因此自今日對相關產品出口美國發布暫扣令（Withhold Release Order，WRO），並立即生效。

經濟部強調，長期以來，台灣作為全球供應鏈負責任的一員，向來高度重視勞工條件的改善，並持續與勞動部合作營造對勞工友善的工作環境。巨大公司（9921）是國際知名自行車製造商，為協助該公司維護其國際商譽，經濟部將與勞動部合作，協助巨大儘速解決其可能涉及的強迫勞動議題，以利CBP儘早撤銷該暫扣令。

美國CBP是依據美國法典第19卷第1307條（1930年關稅法第307條）公布該項暫扣令，此係CBP今年第三次發布的暫扣令。目前CBP已針對中、日、韓等53家廠商（含巨大公司）因涉及強迫勞動發布暫扣令，其相關產品無法進入美國。

