金蘭、萬家香、統一等35家公司合船採購小麥 公平會有條件同意

僑泰興、金蘭、萬家香、統一及味全等35家公司申請合船採購小麥，公平會今天表示，經審酌後認為有益於整體經濟及公共利益，以附加負擔許可，通過此聯合行為案。

根據公平會資料，小麥、麵粉為糧食管理法定義的糧食，不過，台灣小麥高度依賴進口，業者為降低小麥進口成本，採行合船採購模式已行之有年。

公平會今天發布新聞稿指出，公平會於委員會議通過，依公平交易法第15條第1項但書第5款及第16條第2項規定，准予許可35家事業合船採購小麥聯合行為，期限為5年，許可期間自民國114年10月1日至119年9月30日止。

公平會公布，35家事業中，18家為麵粉公司，包含僑泰興、聯華、國成、新生、泰益、新竹、大豐、東陽、福懋油脂、台灣大食品、國興、宏興、泰和、洽發、東榮、豐盟、統一、泰成；11家為醬油釀造公司，包括金蘭、統萬、味全、萬家香、味王、高慶泉、味台、新復成、丸莊、狀元、溢香；6家貿易業者有聯暉、善化、生農、達仁、豐增、康合。

公平會說明，合船採購小麥可使業者在與國際穀物供貨商交易過程中，取得穩定供應量與較佳交易條件，且單一進口業者的小麥採購量與散裝船滿載量有差距，因而業者有必要合船裝運小麥，節省海運成本。再者，合船採購有穩定的小麥進口船期與採購量，可避免麵粉價格變動幅度過大，有助於下游產業鏈供需與市場價格平穩。

公平會表示，合船採購小麥屬於聯合行為，經審酌後認為有益於整體經濟及公共利益，所以准予附加負擔許可，負擔內容主要包括申請人不得利用此許可從事其他聯合行為，或無正當理由拒絕他事業加入此聯合行為；申請人不得利用此許可限制任一申請人自由決定其合船採購數量，或禁止任一申請人自行採購進口；申請人應將此聯合行為執行情形，按季函報公平會。