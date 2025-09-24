富達國際：關稅重塑亞洲經濟格局 台韓等受惠於AI需求上揚

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際亞洲經濟學家劉培乾24日指出，雖然市場似乎已逐步走出最不明朗階段，但關稅對全球供應鏈的影響可能比預期持續更長時間，其效應將在未來數季甚至數年才逐步顯現。短期內，各企業與地區已根據全球關稅變化調整貿易策略。

劉培乾表示，亞洲出口需求可能面臨一定程度下行風險，但整體亞洲正積極適應經濟格局不一的新環境。初步跡象顯示，具備人工智慧（AI）相關產品競爭優勢的亞洲出口商所受影響較預期輕微。

劉培乾表示，台灣及南韓專注於專業化出口並多元化出口市場，並受惠於AI需求上升及全球半導體周期，即使面對關稅挑戰，仍表現強勁。未來或許有更多亞洲經濟體採取類似策略，從低成本製造轉向高科技出口，以在高關稅及全球供應鏈競爭加劇的雙重壓力下保持競爭力。

至於中國大陸，劉培乾指出，在高端製造方面，中國大陸持續透過擴大研發投入及政策支持科技創新，在多個新興及尖端技術領域取得突破，成為全球最先進的經濟體之一，並且已建立自身製造業生態系統，中期更將吸引全球多個地區及企業參與。

劉培乾表示，中國大陸憑藉快速應用自動化技術及工業升級，帶動部分低成本製造領域仍具競爭力，正悄然改變區域貿易格局。即使在修訂關稅框架下，這股通貨縮緊趨勢仍對亞洲供應鏈構成下行壓力。

整體而言，富達國際認為，儘管國際貿易及供應鏈步入日益碎片化的新階段，但不表示亞洲經濟體將變得脆弱。各企業與地區已展現高度適應能力，並根據新形勢重塑貿易流向。儘管關稅干擾可能持續，富達仍對亞洲前景與韌性保持審慎樂觀。

