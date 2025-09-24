前8月零售營收負成長 經部：扣除汽機車仍年增1.3%

8月零售營收終結連4黑，但前8月營收仍年減0.7%，預估9月再度翻黑。統計處指出，扣除汽機車，前8月零售營收仍年增1.3%，代表內需消費動能仍在，且後續有國定假日、百貨週年慶、普發現金等利多，均有望挹注零售營業額。

經濟部今天公布8月零售業營業額為新台幣3915億元，年增0.4%，終結連4黑；1至8月營業額為3兆1454億元，年減0.7%。經濟部統計處副處長陳玉芳表示，8月翻正主因業者掌握父親節、中元節等節慶採購商機，以及暑假出遊商機，其中，百貨公司年增4.5%、便利商店年增4%。

於此同時，經濟前景不確定性尚存，加上出國人潮續增，減緩國內汽車及精品等耐久財消費動能，汽機車零售業持續呈現年減格局，8月年減4.5%；但陳玉芳強調，若不含汽機車，今年前8月零售營業額年增1.3%，換言之，內需消費動能仍存在。

統計處預估，9月零售營業額為3817億到3937億元，年減2.2%至年減5.2%；第3季為1兆1617億到1兆1737億元，年減1.8%至年減2.8%。

陳玉芳分析，9月再度翻黑主因民俗月落點，衝擊影響汽機車零售業，加上景氣不明影響消費信心所致，但後續在政策誘因、新型車推出、廠商促銷活動之下，有望拉抬汽車買氣。另外，接下來有多個國定假日且進入百貨週年慶旺季，加上普發現金增加可支配所得，均有望挹注零售營業額。

餐飲業方面，8月營業額933億元，年增4.8%；前8月營業額為7112億元，年增3.1%。餐飲業9月營業額估為834億到860億元，年減1%到年增2%；第3季為2633億到2658億元，年增2%至年增3%。

10月起新電價上路引發物價攀升擔憂，對此，陳玉芳說，小店家漲幅0.96%，儘管可能產生物價推升心理，但從調幅來看，影響相對小，且目前物價也處在穩定狀態。

批發業部分，8月批發業營業額為1兆1184億元，年增2.8%，主因新興科技應用持續拓展，推升AI伺服器及電子零組件出貨量能，機械器具批發業年增17.5%；不過，汽機車批發業因經銷商拉貨力道偏趨保守，加上部分新車延後上市，年減12.9%。批發業前8月營業額為9兆433億元，年增7%。

統計處預估，9月批發業營業額為1兆1003億到1兆1341億元，年減2.4%至年增0.6%；第3季為3兆3425億到3兆3763億元，年增0.1%至年增1.2%。