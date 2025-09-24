製造業生產創高、傳產慘兮兮…汽車及零件業減產逾一成 這產業還轉負

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
圖為製造業。圖／AI生成
圖為製造業。圖／AI生成

經濟部24日表示，拜AI商機需求強勁，8月製造業生產指數創歷年同月新高，呈連續第18個月正成長走勢。然而，化學材料及肥料業、基本金屬、機械設備、及汽車及其零件業等四大傳產業，8月生產全軍覆歿，機械設備業結束連10月正成長，由正轉負。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，傳產實有「烏雲」籠罩，傳產受到關稅衝擊，例如工具機、水五金等，基本金屬及化學品則受到全球產能過剩影響，以及未來經濟不確定性，生產疲弱。

外界關注汽車產業，情況亦不妙。8月汽車及其零件業生產年減11.95%，連續第6個月負成長。主因汽車用電燈組及其他汽車零件等產品訂單縮減，加以燃油小型轎車、客貨兩用車因車市買氣保守觀望而續呈減產，惟隨油電新車改款上市刺激市場需求，加以客運車輛電動化政策推行，帶動電動轎車、電動大型客車產量持續成長，抵銷部分減幅。

經濟部指出，8月機械設備業生產年減1.24%，結束連續10個月正成長態勢，由正轉為負。主因上年同月廠商配合交貨期程墊高比較基期，加上今年客戶下單相對保守，致輸送機、線性滑軌、螺絲螺帽機械、齒輪等產品減產；惟受惠半導體產業大廠積極擴增產能，挹注半導體生產用設備及零組件、自動化倉儲設備等產品續呈增產，抵銷部分減幅。

