製造業生產連18紅 8月電子零組件、積體電路業生產創新高

經濟部24日發布8月工業生產指數117.36、製造業生產指數118.22，雙雙創歷年同月新高，分別年增14.41%及15.48%，皆呈連續第18個月正成長走勢。經濟部預估，在AI需求強勁帶動下，今年全年製造業生產指數將再創新高紀錄，且達兩位數成長。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，因AI、高效能運算需求持續，加上消費性電子新品備貨效應挹注，激勵資訊電子產業生產穩健提升，表現較預期好。不過，傳產受到關稅衝擊，例如工具機、水五金等，基本金屬及化學品則受到全球產能過剩影響，以及未來經濟不確定性，生產疲弱。

展望未來，她分析，AI應用商機持續熱絡，未來可望帶動半導體先進製程及高階伺服器等相關供應鏈續呈增產，製造業生產動能強勁，預估9月製造業生產將年增15%至19%；第3季製造業生產指數年增16.8%至19%。

她表示，只要AI需求持續，以目前情勢來看，今年全年製造業生產指數有望創新高紀錄，「只是成長率多少」。經濟部初判，成長率有望逾一成，成長率要逾兩成則「有難度」。

AI需求商機帶動我資訊電子產業生產。經濟部統計指出，8月製造業生產各業中，電子零組件業年增31.52%，其中積體電路增產35.86%。電子零組件及積體電路指數，雙雙創歷年單月新高，皆呈連續第20個月正成長，表現超級搶眼。

此外，8月電腦電子產品及光學製品業生產則創歷年同月新高，主要受惠AI商機需求不墜及半導體產業投資動能續強，年增3.80%，呈連續第26個月正成長。