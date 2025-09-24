不敵關稅8月機械業翻黑 全年製造業生產指數有望創高

快訊

中央社／ 台北24日電

經濟部今天公布8月工業生產、製造業生產指數，皆創歷年同期新高，且連18紅，但傳產持續籠罩在關稅陰霾，其中，機械設備業翻黑、年減1.24%，終結連續10個月正成長。不過，AI應用撐盤之下，統計處預估，全年製造業生產指數仍有望創新高。

經濟部今天公布8月工業生產指數為117.36，年增14.41%，其中8月製造業生產指數118.22，年增15.48%，指數皆創歷年同期新高，為連續18個月正成長。

經濟部統計處副處長陳玉芳指出，8月製造業生產指數表現優於預期，主因人工智慧和高效能運算需求強勁，加上消費性電子新品備貨需求拉升，激勵資訊電子產業上游生產穩健提升，但傳統產業受市場需求疲軟，客戶下單保守而續呈減產，抵銷部分增幅。

根據統計，資訊電子產業方面，電子零組件業年增31.52%，其中積體電路業年增35.86%，兩者皆創歷年單月新高，也是連續20個月正成長；電腦電子產品及光學製品業年增3.80%，寫歷年同月新高，且為連26紅。

傳統產業則持續低迷，汽車及其零件業年減11.95%、化學材料及肥料業年減1.71%、基本金屬業年減0.69%，皆已連續數月負成長。

值得注意的是，先前搭上AI商機的機械設備業，因去年同月廠商配合交貨期程墊高比較基期，8月生產翻黑，結束連續10個月正成長，年減1.24%。

針對傳產低迷情況，陳玉芳分析，除部分產業受到關稅影響，包括機械、工具機、水五金等，部分產業如基本金屬、化學等，也因全球產能過剩，生產相對疲弱，同時，全球經濟景氣仍有不確定因素，客戶下單保守也會影響生產動能。

統計處預估，9月製造業生產指數114.58至118.58，年增15.0%到19.0%；第3季製造業生產指數115.88到117.21，年增16.8%到18.2%。

展望後續，陳玉芳表示，今年1到8月製造業生產指數108.86為同期新高，未來4個月只要每月能達82.28，全年即可創高；若要成長10%，未來4個月每月指數需達98.98，目前評估有機會達成，主要動能在AI、高效能運算，但她也強調，部分製造業仍有烏雲籠罩。

統計處調查顯示，製造業者認為9月生產量將較8月增加的廠商家數占7.5%，持平者占71.2%，減少者占21.3%，以家數計算的製造業生產動向指數為43.1，按產值計算的動向指數為48.0，預期9月生產指數將較8月減少。

