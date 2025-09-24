貿協領軍122廠商赴德國漢諾威歐洲國際工具機展 開創新藍海

國內的機械產業面臨美國推動對等關稅衝擊，外貿協會發揮全球拓銷領頭領羊功能，與經濟部、台灣機械工業同業公會（TAMI）和台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）攜手，帶領122家台灣企業在2025年漢諾威歐洲工具機展（EMO）亮相，各家企業展出最先進的產品，期待能拿到更多的訂單，突破美中關稅僵局。

外貿協會董事長黃志芳指出，台灣科技研發底蘊，再加上工具機等機台的研發實力，已經在全球製造業領域中擁有「人工智慧整合最佳合作夥伴」好名聲；面對川普政府對等關稅與匯率波動挑戰，國內的工具機產業在全球知名的EMO展為突破口，加強國際行銷與品牌曝光。

透過結合靈活性、整合性和協作性，台灣製造業能提供從軟體、關鍵零件到整機的創新解決方案；這種機械×ICT×半導體的協同效應，展現台灣推動人工智慧驅動自動化和永續製造的未來。

今年為第50屆漢諾威歐洲工具機展（EMO 2025），於2025年9月22日至26日舉行，這是全球最大、最具影響力的工具機產業展覽，聚焦智慧製造、能源轉型與供應鏈新趨勢；AI相關的機台成為國內前去參展企業展出亮點，透過創新行銷策略與國際合作，協助臺灣業者搶攻全球市場商機，致力於打造「臺灣智慧製造」國際品牌形象，擴大全球布局。

今年台灣參展規模達到121家企業，為全球第四大參展國，代表廠商為台中精機、上銀、程泰等知名大廠，展出主題精密加工、智慧製造、節能解決方案，展示特色：結合AI、遠端監控、能源效率提升的智慧工具機，展現台灣在技術創新及系統整合上的優勢。