全真瑜珈6分店無預警停業 北市勞動局：接到申訴遲付薪資

媒體報導在台開業20年的連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，因業者無預警公告，因內部營運與調整人力安排尚在調整中，雙北、桃園共6間分店將於近日暫停營業。台北市政府勞動局表示，近期確實有接到勞工申訴遲付勞工薪資，今年6月間也有勞工申請調解、但並未調解成立。

勞動局指出，全真瑜珈因有未給付工資情事，今年6月2日實施檢查，發現遲付勞工薪資，已於7月31日處罰鍰新臺幣2萬元，並公布受裁處人名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額。近期勞動局於9月15日、16日及23日再接獲勞工申訴，勞動局將再實施勞動檢查，如查證屬實，將再裁處2至100萬元之罰鍰。勞動局強調，處罰並非唯一目的，更應優先維護勞工受損權益。

勞動局表示，勞工如果與雇主發生未給付工資等爭議，勞工可以向勞動局申請勞資爭議調解，解決紛爭，勞工如有申請調解，勞動局將排定調解日期，由公正第三人之調解人進行調解。本案去年7月8日有1位勞工申請與全真瑜珈勞資爭議調解，於去年8月2日進行調解會議，該案有調解成立，今年6月5日有14名勞工申請調解，爭議事項為遲付工資、資遣費及開立非自願離職證明等事項，但因雙方歧見過大，調解不成立。

勞動局強調，如果調解不成立，勞資雙方可以合意申請交付仲裁，也可以達到徹底解決紛爭之效果，但如果勞工不願申請交付仲裁，勞工亦可向法院依據勞動事件法提起訴訟，解決紛爭。

另外，如果全真瑜珈有歇業情形，勞工可向勞動局申請歇業事實認定，後續就未給付工資及資遣費部分，可向勞動部勞工保險局申請工資墊償。勞動局呼籲，雇主應善待勞工，即使因經營不善而須資遣勞工，亦應符合法定程序，並給付尚未給付之工資及資遣費等費用。