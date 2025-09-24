快訊

華南永昌投信爆大虧逾半資本額 華南金說是「這原因」

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

聽新聞
0:00 / 0:00

全真瑜珈6分店無預警停業 北市勞動局：接到申訴遲付薪資

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
在台開業20年的連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」。圖／取自全真瑜珈官網
在台開業20年的連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」。圖／取自全真瑜珈官網

媒體報導在台開業20年的連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，因業者無預警公告，因內部營運與調整人力安排尚在調整中，雙北、桃園共6間分店將於近日暫停營業。台北市政府勞動局表示，近期確實有接到勞工申訴遲付勞工薪資，今年6月間也有勞工申請調解、但並未調解成立。

勞動局指出，全真瑜珈因有未給付工資情事，今年6月2日實施檢查，發現遲付勞工薪資，已於7月31日處罰鍰新臺幣2萬元，並公布受裁處人名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額。近期勞動局於9月15日、16日及23日再接獲勞工申訴，勞動局將再實施勞動檢查，如查證屬實，將再裁處2至100萬元之罰鍰。勞動局強調，處罰並非唯一目的，更應優先維護勞工受損權益。

勞動局表示，勞工如果與雇主發生未給付工資等爭議，勞工可以向勞動局申請勞資爭議調解，解決紛爭，勞工如有申請調解，勞動局將排定調解日期，由公正第三人之調解人進行調解。本案去年7月8日有1位勞工申請與全真瑜珈勞資爭議調解，於去年8月2日進行調解會議，該案有調解成立，今年6月5日有14名勞工申請調解，爭議事項為遲付工資、資遣費及開立非自願離職證明等事項，但因雙方歧見過大，調解不成立。

勞動局強調，如果調解不成立，勞資雙方可以合意申請交付仲裁，也可以達到徹底解決紛爭之效果，但如果勞工不願申請交付仲裁，勞工亦可向法院依據勞動事件法提起訴訟，解決紛爭。

另外，如果全真瑜珈有歇業情形，勞工可向勞動局申請歇業事實認定，後續就未給付工資及資遣費部分，可向勞動部勞工保險局申請工資墊償。勞動局呼籲，雇主應善待勞工，即使因經營不善而須資遣勞工，亦應符合法定程序，並給付尚未給付之工資及資遣費等費用。

資遣費 瑜珈 薪資

延伸閱讀

全真瑜珈健身6分館暫停營業 新北桃園啟動調查

來台20年！全真瑜珈6分店「無預警停業」會員批詐騙：亞力山大翻版

獨／被指「已讀不回」雙城宣布延期 勞動部今終於回文了

沒卡雙城論壇？陸委會稱審MOU「無已讀不回」 北市拿時序反擊了

相關新聞

全真瑜珈6分店無預警停業 北市勞動局：接到申訴遲付薪資

媒體報導在台開業20年的連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，因業者無預警公告，因內部營運與調整...

財部認定中國大陸製啤酒、熱軋鋼品傾銷 最高稅率51.94%

財政部關務署今天表示，對中國產製進口啤酒與特定熱軋扁軋鋼品反傾銷稅調查案，最後認定有傾銷事實。9月24日起依最後認定的傾...

移工轉任中階技術人力解人力荒？ 廠商：5、6萬薪資不如請本地人

青年普遍不願進入工廠，使中台灣精密機械、金屬加工及塑膠製品聚落長年面臨人力吃緊，勞動部自2022年起推動「移工留才久用方...

全球十大藥廠這國家占二個 專家籲生技產業：打國際戰要找領頭羊公司

2025台北生技獎今天在北市南港舉辦，今年以創新技術細分五組，總獎金祭出520萬元。擔任評審總召集人及產業界分享，台灣生...

財政部關務署公告 中國大陸進口啤酒涉傾銷

針對台灣釀酒商協會申請對自中國大陸產製進口啤酒課徵反傾銷稅、臨時課徵反傾銷稅及回溯課徵反傾銷稅案，財政部關務署今天公告，...

總統令公布 攬才專法、《資通安全管理法》修正通過

立法院於8月29日三讀通過《外國專業人才延攬及僱用法》、《資通安全管理法》修正案，總統令24日公布兩個法案修正通過。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。