快訊

華南永昌投信爆大虧逾半資本額 華南金說是「這原因」

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

聽新聞
0:00 / 0:00

零售業撐住！8月營業額3915億、成長0.4% 下月消費仍偏保守

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部24日發布8月零售業營業額為3,915億元，因業者掌握節慶採買及暑假出遊商機，積極促銷，拉升買氣，年增率為0.4%，維持正成長。不過經濟前景不確定，加上9月仍在民俗月，是購車淡季，經濟部預測，9月零售業營業額將轉為負成長。

因為受到美國對等關稅影響，經濟前景不明確，民眾消費信心不足，自今年4月起零售業營業額呈連4個月負成長，8月維持平盤。不過經濟部預測，9月零售業營業額為負成長5.2%至負成長2.2%。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，8月零售業營業額維持平盤，主要是業者掌握節慶採買及暑假出遊商機，積極展開促銷活動攬客，並強化販售商品多樣性，加以持續布點擴展營運規模，致電子購物及郵購業年增6.0%、百貨公司年增4.5%、便利商店年增4.0%、藥品及化妝品零售業年增2.0%。

她並表示，經濟前景不確定性尚存，加以出國人潮續增，減緩國內汽車及精品等耐久財消費動能，致汽機車零售業年減4.5%、布疋及服飾品零售業年減2.9%；燃料零售業亦因油價低於上年同月，年減7.2%。綜計1至8月營業額為3兆1,454億元，年減0.7%。

零售業 經濟部

延伸閱讀

財政部關務署公告 中國大陸進口啤酒涉傾銷

高雄扣件業進軍北美參展 總效益上看700萬美元

外銷訂單600億美元寫最旺8月 年增19.5%寫連七紅佳績

關稅衝擊 傳產貨品接單疲弱

相關新聞

全真瑜珈6分店無預警停業 北市勞動局：接到申訴遲付薪資

媒體報導在台開業20年的連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，因業者無預警公告，因內部營運與調整...

財部認定中國大陸製啤酒、熱軋鋼品傾銷 最高稅率51.94%

財政部關務署今天表示，對中國產製進口啤酒與特定熱軋扁軋鋼品反傾銷稅調查案，最後認定有傾銷事實。9月24日起依最後認定的傾...

移工轉任中階技術人力解人力荒？ 廠商：5、6萬薪資不如請本地人

青年普遍不願進入工廠，使中台灣精密機械、金屬加工及塑膠製品聚落長年面臨人力吃緊，勞動部自2022年起推動「移工留才久用方...

全球十大藥廠這國家占二個 專家籲生技產業：打國際戰要找領頭羊公司

2025台北生技獎今天在北市南港舉辦，今年以創新技術細分五組，總獎金祭出520萬元。擔任評審總召集人及產業界分享，台灣生...

財政部關務署公告 中國大陸進口啤酒涉傾銷

針對台灣釀酒商協會申請對自中國大陸產製進口啤酒課徵反傾銷稅、臨時課徵反傾銷稅及回溯課徵反傾銷稅案，財政部關務署今天公告，...

總統令公布 攬才專法、《資通安全管理法》修正通過

立法院於8月29日三讀通過《外國專業人才延攬及僱用法》、《資通安全管理法》修正案，總統令24日公布兩個法案修正通過。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。