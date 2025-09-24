零售業撐住！8月營業額3915億、成長0.4% 下月消費仍偏保守

經濟部24日發布8月零售業營業額為3,915億元，因業者掌握節慶採買及暑假出遊商機，積極促銷，拉升買氣，年增率為0.4%，維持正成長。不過經濟前景不確定，加上9月仍在民俗月，是購車淡季，經濟部預測，9月零售業營業額將轉為負成長。

因為受到美國對等關稅影響，經濟前景不明確，民眾消費信心不足，自今年4月起零售業營業額呈連4個月負成長，8月維持平盤。不過經濟部預測，9月零售業營業額為負成長5.2%至負成長2.2%。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，8月零售業營業額維持平盤，主要是業者掌握節慶採買及暑假出遊商機，積極展開促銷活動攬客，並強化販售商品多樣性，加以持續布點擴展營運規模，致電子購物及郵購業年增6.0%、百貨公司年增4.5%、便利商店年增4.0%、藥品及化妝品零售業年增2.0%。

她並表示，經濟前景不確定性尚存，加以出國人潮續增，減緩國內汽車及精品等耐久財消費動能，致汽機車零售業年減4.5%、布疋及服飾品零售業年減2.9%；燃料零售業亦因油價低於上年同月，年減7.2%。綜計1至8月營業額為3兆1,454億元，年減0.7%。