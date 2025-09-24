最低工資26日審議 吳東亮：盼考量傳產經營辛苦情況

勞動部最低工資審議會26日舉行，工商協進會理事長吳東亮今天表示，今年經濟比較弔詭，呈現M型化發展，傳產、中小企業經營辛苦，政府在電價上有考量到此情況，基本工資方面希望也不要增加底層企業的壓力，呼籲大家共體時艱。

目前每月最低工資為新台幣2萬8590元、每小時最低工資為190元。勞團認為，關稅不應為壓低最低工資調漲藉口，調幅應為4%。

吳東亮今天出席中華民國工商協進會第275次公亮紀念講座，會前受訪表示，今年經濟情勢比較弔詭，表面上經濟成長率很好，但卻是M型化發展，好的產業很好，傳產、中小企業卻很辛苦，放無薪假的情形較多。

他指出，近期電價審議會拍板產業用電凍漲、民生用電只漲一點，由此可知政府很了解當前情勢，因此，基本工資或許可以多少漲一點，但也需慎重考量，如果增加底層企業太大壓力，「我看也不見得是一個太好的事情」，呼籲大家共體時艱。

吳東亮提到，下半年景氣變數除美國關稅外，還要觀察關稅提前拉貨潮反應完畢後，年底歐美消費旺季需求能否延續；至於外界所提的AI泡沫化，他認為不會馬上發生，AI帶動下，台灣電子、資通信表現強勁，反而應注意如何顧好傳產與中小企業。