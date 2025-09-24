AI應用撐盤 8月工業生產指數寫同期新高連18紅
人工智慧（AI）應用潮持續，經濟部今天公布8月工業生產指數為117.36，年增14.41%，其中8月製造業生產指數118.22，年增15.48%，指數皆創歷年同期新高，為連續18個月正成長。
累計今年前8月工業生產增加16.59%，其中製造業增加17.75%。
根據經濟部統計，資訊電子產業方面，電子零組件業年增31.52%，其中積體電路業受惠高效能運算與人工智慧應用需求熱度不減，加上消費性電子新品備貨需求拉升，年增35.86%；電腦電子產品及光學製品業則受惠 AI商機需求不墜及半導體產業投資動能續強，年增3.8%。
