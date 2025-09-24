財部認定中國大陸製啤酒、熱軋鋼品傾銷 最高稅率51.94%

財政部關務署今天表示，對中國產製進口啤酒與特定熱軋扁軋鋼品反傾銷稅調查案，最後認定有傾銷事實。9月24日起依最後認定的傾銷差率臨時課徵反傾銷稅；啤酒課徵稅率為19.13%到51.94%，熱軋鋼品課徵稅率16.10%至20.15%。

財政部關務署今天公告傾銷調查最後認定結果，相較6月底公告臨時課徵稅率，啤酒反傾銷稅案關聯製造商包括百威雪津啤酒有限公司、百威雪津（漳州）啤酒有限公司、百威（武漢）啤酒有限公司、百威東南銷售有限公司傾銷差率為31.3%，減少2.55個百分點；麒麟啤酒（珠海）有限公司為19.13%，增加6個百分點；其他製造商或出口商為51.94%，減少12.2個百分點。

熱軋鋼品反傾銷稅案方面，關聯製造商包含寶山鋼鐵股份有限公司、寶鋼湛江鋼鐵有限公司、上海梅山鋼鐵股份有限公司傾銷差率為16.1%，減少0.8個百分點，其他製造商或出口商維持在20.15%。

關務署說明，最後調查階段曾派員至廠商營業處實地查證，接受部分初步認定未予採認的相關費用及調整查核不符部分，影響出口價格、正常價格及產品成本計算，因此個別廠商最後認定傾銷差率與初步認定結果略有差異。

關務署解釋，百威集團最後認定傾銷差率較臨時反傾銷稅率33.85%酌減，是因正常價格調整費用與初步認定不同，如增列扣減消費稅、加計可回收玻璃瓶等包裝物價格、內陸運費及銷售信用成本等項目，因消費稅扣減金額多於應加計部分，因此，整體正常價格較初步認定略低。

關務署表示，因相關傾銷差率已變動，因此通知各進口地海關自9月24日起，依最後認定的傾銷差率臨時課徵反傾銷稅。納稅義務人提供的保證金，將待完成最終核定是否課徵反傾銷稅，再依相關規定辦理退還溢繳或已納款項。

後續調查部分，關務署說明，已依平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法規定，通知經濟部繼續完成傾銷是否損害台灣產業的最後調查認定，並評估對國家整體經濟利益的影響。經濟部應於接獲財政部通知隔日起40日內，作成前述調查認定；財政部應於接獲經濟部通知隔日起10日內，提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康