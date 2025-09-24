藥華藥 Ropeg 用於新適應症 ET 成果亮眼 將登國際血液學權威期刊

藥華藥（6446）24日宣布，旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）用於新適應症原發性血小板過多症（ET）的全球第三期臨床試驗數據，將登上國際知名血液學專刊《The Lancet Haematology》。

該研究論文的通訊作者為國際血液學權威Dr. Ruben A. Mesa, MD，論文題目為：「Ropeginterferon alfa-2b用於羥基脲不耐受或難治性原發性血小板過多症（SURPASS ET）：一項多中心、開放性、隨機分配、有效藥物對照之臨床三期試驗」（Ropeginterferon alfa-2b in hydroxyurea-intolerant or -refractory essential thrombocythemia (SURPASS ET): a multicentre, open-label, randomized, active-controlled, phase 3 study），Ropeg治療ET的突破性臨床價值持續獲高度肯定。

《The Lancet Haematology》為《The Lancet》旗下專注於血液學領域的期刊，秉持高學術標準與嚴謹的同行評審（peer-review）制度，係最受信賴和具影響力的血液學臨床與學術交流平台。SURPASS ET成果將刊登於《The Lancet Haematology》，不僅代表Ropeg在血液腫瘤治療領域的臨床價值獲得學術領域的關鍵肯定，也將成為未來臨床應用與治療指引的重要依據，並進一步提升藥華藥在血液腫瘤領域的國際能見度與學術影響力，更有助於後續全球市場的拓展。

藥華藥醫學長秦小強醫學表示：「SURPASS ET三期臨床試驗在治療ET方面提供了重要的臨床數據。我們將持續推動創新研發和臨床研究，致力為骨髓增生腫瘤（MPN）患者提供安全有效的治療選項。」

藥華藥執行長林國鐘表示：「我們非常榮幸、也非常恭喜SURPASS ET的研究團隊，成功獲得《The Lancet Haematology》接受SURPASS ET試驗成果的發表是一項非常了不起的成就，也是團隊辛勤付出的成果。Ropeg用於治療ET的第三期臨床試驗數據已顯示Ropeg對ET有顯著的臨床益處，我們將依計畫在全球推進Ropeg的ET藥證申請，造福更多ET病患。」

Ropeg為藥華藥自行研發生產的新一代創新長效型干擾素，至今已獲約50個國家核准用於真性紅血球增多症（PV）患者並上市銷售，包括歐盟、美國及日本等主要新藥市場，全球用藥人數及銷售穩健成長。藥華藥持續拓展Ropeg新適應症，ET與PV同屬MPN，病人數亦相近，為公司繼PV後瞄準的第一個新適應症。目前ET的主要用藥是羥基脲（愛治，又稱HU）和安閣靈（Anagrelide, 簡稱ANA），但其療效與耐受性仍十分有限，顯示ET患者亟需創新治療選項。

藥華藥於今年1月初公布Ropeg應用於治療ET的第三期臨床試驗「SURPASS ET」成果，「SURPASS ET」採用了Ropeg的高劑量方案（250mcg-350mcg-500mcg），以更高的起始劑量施打Ropeg，並更快施打到目標劑量。研究結果顯示，Ropeg組在持久臨床反應率方面明顯優於使用Anagrelide的對照組（42.9% vs. 6.0%；p=0.0001），達到統計上顯著意義，展現了明確的臨床優勢。

該研究成果於2025年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會中進行口頭報告，榮獲「Best of ASCO」年度精選論文肯定，並入選歐洲血液學協會（EHA）年會六大頂尖摘要之一，於最高榮譽的主會場（Plenary Session）發表，令醫師們印象極為深刻。兩大年會的高度肯定，使SURPASS ET試驗受到學術界與MPN醫療社群的廣泛關注與積極迴響。

藥華藥推進Ropeg全球ET藥證申請進展順利，今年不僅已陸續於中國大陸、臺灣及日本提出Ropeg的ET藥證申請，日前亦更新申請美國ET藥證的準備進度，宣布針對公司團隊提出的藥證送件相關問題，美國食品藥物管理局（FDA）均給予了明確且正面的回覆。公司團隊將聚焦於加速推進Ropeg美國ET藥證申請，預計於年底前正式遞交申請文件，並以明年順利取得藥證為目標。

隨著Ropeg第三期臨床試驗成果發表於《The Lancet Haematology》，不僅預計有利於藥證審查，也將進一步提升Ropeg在血液腫瘤市場的價值與能見度，為藥華藥的長期成長注入強勁動能。