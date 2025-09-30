投資小白救星！華南「好基智」AI幫你選基金輕鬆入門理財

圖／華南商業銀行 提供

投資總是猶豫不決、害怕踩雷嗎？華南銀行推出的「華南好基智」服務，讓AI來當你24小時不打烊的理財管家！透過人工智慧與專業量化模型，即使是投資新手，也能以低門檻輕鬆打造屬於自己的投資組合，邁向穩健累積財富的新時代。

「華南好基智」結合AI技術與華南財富管理團隊多年累積的市場數據，運用現代投資組合理論以及Black-Litterman模型，提供最符合市場情勢的投資配置建議。這項服務降低人為情緒與主觀判斷的風險，協助投資人穩健布局市場，並且每日監控投組狀況，一旦偏離即時提醒再平衡，幫助用戶隨時應對市場波動。

華南「好基智」6大亮點一次看

1.多元扣款：首創以信用卡支付智慧理財定期定額扣款，方便又彈性。

2.AI嚴選：全AI無人為介入篩選，降低投資誤差，決策更客觀。

3.隨時扣：定期定額可在每月1日至28日間彈性選擇扣款日期。

4.投組多元：每日提供多達9組不同投資組合建議，滿足各種風險屬性。

5.小額投資：每月只要新台幣3,000元，就能享有高端智能理財服務。

6.單一費率：目前免收平台服務費，包含申購、贖回與再平衡都免費。

對於剛起步的小資族來說，「華南好基智」最大的優勢就是低門檻與便利性。不需投入大筆資金，也不用花時間研究複雜市場，AI會依據用戶的風險承受能力與投資目標，自動生成投組建議，並且持續追蹤與調整。

更貼心的是，華南銀行除了傳統帳戶扣款方式外，也推出信用卡定期定額扣款功能，讓理財與日常消費緊密結合，享有延後付款的彈性，對於年輕世代特別友善。

自推出以來，「華南好基智」已獲得市場高度肯定，先後榮獲第20屆國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌」及台灣傑出金融業務菁業獎「最佳財富管理」獎。華南銀行強調，希望透過這項智能理財服務，讓民眾能以更低成本、更多元方式踏入投資市場，輕鬆養成理財習慣。

「投資不再只是專家專利，每個人都能輕鬆開始。」華南銀行表示，「華南好基智」將成為新世代的投資工具，協助民眾提升財富管理效率，真正實現「智慧理財、生活更好」。

了解更多：https://event.hncb.com.tw/robo/index.html