投資小白救星！華南「好基智」AI幫你選基金輕鬆入門理財

撰文／ 張念慈

圖／華南商業銀行 提供
圖／華南商業銀行 提供

投資總是猶豫不決、害怕踩雷嗎？華南銀行推出的「華南好基智」服務，讓AI來當你24小時不打烊的理財管家！透過人工智慧與專業量化模型，即使是投資新手，也能以低門檻輕鬆打造屬於自己的投資組合，邁向穩健累積財富的新時代。

「華南好基智」結合AI技術與華南財富管理團隊多年累積的市場數據，運用現代投資組合理論以及Black-Litterman模型，提供最符合市場情勢的投資配置建議。這項服務降低人為情緒與主觀判斷的風險，協助投資人穩健布局市場，並且每日監控投組狀況，一旦偏離即時提醒再平衡，幫助用戶隨時應對市場波動。

華南「好基智」6大亮點一次看

1.多元扣款：首創以信用卡支付智慧理財定期定額扣款，方便又彈性。

2.AI嚴選：全AI無人為介入篩選，降低投資誤差，決策更客觀。

3.隨時扣：定期定額可在每月1日至28日間彈性選擇扣款日期。

4.投組多元：每日提供多達9組不同投資組合建議，滿足各種風險屬性。

5.小額投資：每月只要新台幣3,000元，就能享有高端智能理財服務。

6.單一費率：目前免收平台服務費，包含申購、贖回與再平衡都免費。

對於剛起步的小資族來說，「華南好基智」最大的優勢就是低門檻與便利性。不需投入大筆資金，也不用花時間研究複雜市場，AI會依據用戶的風險承受能力與投資目標，自動生成投組建議，並且持續追蹤與調整。

更貼心的是，華南銀行除了傳統帳戶扣款方式外，也推出信用卡定期定額扣款功能，讓理財與日常消費緊密結合，享有延後付款的彈性，對於年輕世代特別友善。

自推出以來，「華南好基智」已獲得市場高度肯定，先後榮獲第20屆國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌」及台灣傑出金融業務菁業獎「最佳財富管理」獎。華南銀行強調，希望透過這項智能理財服務，讓民眾能以更低成本、更多元方式踏入投資市場，輕鬆養成理財習慣。

「投資不再只是專家專利，每個人都能輕鬆開始。」華南銀行表示，「華南好基智」將成為新世代的投資工具，協助民眾提升財富管理效率，真正實現「智慧理財、生活更好」。

了解更多：https://event.hncb.com.tw/robo/index.html

相關新聞

興達電廠承攬商員工疑輕生 台電「深感遺憾」：無關9月火警事故

高雄興達電廠的承攬商員工今天疑似於貨櫃休息區內輕生，台電表示，對於發生不幸事件，深感遺憾，該承攬商負責興達燃氣機組更新改...

簡立峰專欄／OpenAI攜手博通自製晶片 甩開輝達依賴？

據《金融時報》報導，為降低對輝達（NVIDIA）的依賴，OpenAI擬於2026年推出自製AI晶片，這筆價值百億美元的訂單，由美國晶片大廠博通（Broadcom）拿下。為何OpenAI選擇與博通合作？科技巨擘之間的晶片博弈，又將如何顛覆AI產業競局？

品牌聯名成行銷顯學 業者就怕代言人翻車

「品牌力」是不少業者愈來愈看重的核心競爭力，藉此鞏固甚至進一步提升品牌形象，「聯名」就是近年的主流作法。不少品牌與業者大玩「聯名經濟」，透過雙品牌或是IP（智慧財產權）的加乘效果強強聯手，除了為自己帶進業績外，也可提高消費者品牌黏著度。

經部未來用電預估低於預期 上半年用電量衰退1.1%

經濟部昨（26）日公布「2024年度全國電力資源供需報告」，考量AI科技發展、半導體產業擴廠、美國對等關稅實施及深度節能...

台電：夜間備轉容量率估6%

外界關切供電穩定。經濟部在最新全國電力資源供需報告指出，未來十年電力需求平均成長1.7%，台電副總蔡志孟昨（26）日強調...

8月景氣續亮穩定綠燈 領先指標連七月走跌

國發會昨（26）日公布8月景氣對策信號，綜合判斷分數30分，較上月增加1分，續呈綠燈，顯示國內景氣穩定成長。國發會經濟發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。