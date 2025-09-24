移工轉任中階技術人力解人力荒？ 廠商：5、6萬薪資不如請本地人

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
企業參與「移工留才久用方案」，資深移工轉任中階技術人力或技術講師。圖／勞動力發展署中彰投分署提供
青年普遍不願進入工廠，使中台灣精密機械、金屬加工及塑膠製品聚落長年面臨人力吃緊，勞動部自2022年起推動「移工留才久用方案」，開放資深移工轉任中階技術人力，至今已有中彰投逾900家廠商參與。不過有廠商坦言，該方案中階技術人力薪資包吃住，每月至少5、6萬，薪資不低，不如直接請本地人。

勞動力發展署中彰投分署指出，過去業者多仰賴外籍移工補缺口，但因「移工在台最長不得超過12年」規定，往往人員培養成熟就必須離境，造成企業「留不住人」的困境，「移工留才久用方案」解除年限限制，讓企業能保留熟練人力，避免技術斷層。

統計顯示，今年中彰地區申請方案的業主前三名，分別為金屬製品製造業、機械設備製造業及塑膠製品製造業。

台中三久建材工業申請留才久用方案，去年進用2名，今年再增1名，共3名中階技術人力。業者表示，留用經驗豐富的移工，不僅維持生產效能，尤其在專業技術或勞動密集型產業中更是不可或缺，且移工轉任中階技術人力後不僅無須再繳就業安定費，所釋出移工名額也可讓雇主彈性運用，對廠商是一大利多。

不過，台中一家印刷廠商坦言，目前公司中階技術移工不到10人，仍以低階移工人力為主，因為中階技術人力薪資加上吃住，每月就要5、6萬起跳，不如直接請本地人，在語言與文化上反而沒有隔閡，認為該政策理論很美好，但在實際有落差，未來會逐漸減少中階技術人力。

業者表示，今年跟學校建教合作，引進僑生半工半讀，畢業後留在公司上班，目前已有10多名僑生，未來會以該模式增加人力。

移工 薪資 製造業

