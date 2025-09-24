花蓮災區停班停課 勞動部提供「天然災害臨時工作計畫」

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

樺加沙颱風花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，造成嚴重水災。勞動部24日表示，因災情突發且影響重大，光復鄉及卓溪鄉於23日至24日全面停班停課，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署已於第一時間提供「天然災害臨時工作計畫」。

勞動部表示，因災情突發且影響重大，光復鄉及卓溪鄉於9月23日至24日全面停班停課，光復鄉公所辦公大樓亦遭洪水淹沒，損失嚴重。目前正動員大型機具進行污泥及砂石清運等復原工作。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署已於第一時間提供「天然災害臨時工作計畫」並洽詢鄉長，後續將視復原狀況持續密切追蹤，並辦理啟動相關整備工作。

另依花蓮縣政府災害統計情形，勞動部勞動力發展署北分署亦向南區另5個鄉鎮詢報災情及計畫需求狀況，北分署將持續詢問追蹤。

勞動部 停班停課

