全球十大藥廠這國家占二個 專家籲生技產業：打國際戰要找領頭羊公司

2025台北生技獎今天在北市南港舉辦，今年以創新技術細分五組，總獎金祭出520萬元。擔任評審總召集人及產業界分享，台灣生技產業一定要打國際戰，認為要有領頭羊的公司，更以瑞士為例，即便國家規模小卻仍在世界十大藥廠中占了二個，因此怎麼結盟變成產業鏈是關鍵。

產發局表示，2025台北生技獎分為創新技術獎的醫療器材組、製藥組、應用生技組、國際躍進講及跨域卓越獎五個項目，並分以金銀銅質獎，金獎可得80萬元，總獎金為520萬元，希望透過創新科技及跨域應用，積極向全球佈局。

台北市長蔣萬安表示，台北生技獎自2004年起舉辦，是由政府主辦有獎金、不需要報名費的獎項。這22年來吸引1700件的績優產品技術，如此成績代表著台灣生技產業蓬勃發展，更將獲獎的廠商帶到全國展售會，包含美國的BIO、德國MEDICA及今年的日本大阪，讓世界看見台北、台灣生技產業。

蔣萬安說，尤其北市有著10大醫學中心、21家生技育成加速器、30所生醫相關大學與研究機構，更有超過9成的金融與創投機構，吸引了600多家生技企業進駐。當然最近因應美國關稅，市府也積極與美國官方AIT等單位居處解析美國市場，同樣是佈建全球市場的一環。

擔任此次總召集人的中央研究院博士吳金洌表示，前行政院長孫運璿將生技列為國家發展重點後的40年，漫長的路走了過來，也到可以與國際競逐的實力，像是微生物一噸可以賣到300萬美元，「拜訪幾家廠商，出口的都是幾十噸到歐洲、東南亞，可以看出國際競爭力。」

台灣生物產業發展協會理事長劉理成也說，打國際市場不容易，台灣市場小，一定要走出去，所以一定要鎖定國際市場，就以瑞士來看，全球前十大藥廠為例，兩家在瑞士，且新創藥品有20％都是來自瑞士，顯見國家規模小，但仍可以在國際市場競爭。

吳金洌和劉理成也說，台灣目前上市櫃公司年營業超過百億只有五家，還是太少，特別是在國際市場需要有領頭羊的公司，認為要以規模大的公司來結合，北市有生技聚落，怎麼結盟變成產業鏈，如同台積電出來背後的是代表台灣整體的產業鏈。