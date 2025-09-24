台綜院8月EPI電力景氣指數維持黃紅燈 但產業分歧加劇

台灣綜合研究院今天發布8月EPI電力景氣指數，美國對等關稅8月7日起實施，8月全國高壓以上產業用電較去年同期成長1.12%，電力景氣燈號維持黃紅燈，但產業歧異態勢加劇，半導體等電子科技業受惠AI，單月用電量再度創歷史新高點，亮出呈現熱絡的紅燈，但傳產如鋼鋁、化學及紡織等產業，關稅衝擊浮現，景氣燈號呈現衰退的藍燈。美國半導體關稅政策不確定性及產業分化趨勢，成未來景氣最大挑戰。

雖有美國對等關稅威脅，但台綜院認為2025年下半年，台灣經濟動能持續延展。台綜院指出，雖然關稅豁免期帶來的拉貨紅利逐步消退，但美國川普政府8月宣布進口半導體在美生產或承諾建廠可享免稅的政策，進一步推升AI需求蓬勃發展，鞏固半導體產業優勢，成為驅動國內經濟成長的核心引擎。另一方面傳統產業則因全球需求疲弱及美國關稅壓力，出口競爭力下滑，衰退危機浮現，產業發展不均隱憂加深。台綜院估在半導體產業用電穩健成長及外銷訂單暢旺支撐下，8月經濟成長率為3.0%。

台綜院指出，8月國內製造業用電分化態勢加劇，電子科技業在AI、高效能運算及雲端需求推動下持續成長，半導體因AI需求暢旺及赴美設廠可享關稅豁免的雙重利多加持，用電量創單月新高；傳統產業則受全球需求疲弱與美國加徵關稅影響，用電需求疲軟，抵銷部分增幅。全國高壓以上產業用電較去年同期成長1.12%，電力景氣燈號維持黃紅燈。台電高壓以上用電方面，8月整體產業用電較去年同期成長 0.6%，其中製造業用電成長 0.31%，服務業用電成長1.41%。

台綜院指出，半導體產業蓬勃發展，8月半導體業用電量維持高成長9.53%，單月用電量再度創歷史新高點，電力景氣燈號連續五個月呈現熱絡的紅燈。電腦、電子及光學製品業也因AI、雲端伺服器及消費性電子新品推出需求保持強勁，對等關稅未顯著衝擊產業生產動能，8月用電正成長5.59%，電力景氣燈號維持熱絡的紅燈。

但傳產業中則大都呈現衰退，鋼鋁及其衍生品課徵高額關稅等影響，整體鋼鐵業需求未見明顯改善，8月鋼鐵業用電量負成長 9.41%，電力景氣燈號維持衰退的藍燈；紡織業：受全球終端需求低迷、下游客戶去庫存緩慢，以及美國加徵關稅致使紡織品疊加高達40%關稅影響，訂單能見度低、產能利用率下降，產業正面臨嚴峻挑戰8月用電量衰退16.37%，電力景氣燈號維持衰退的藍燈。機械設備業8月機械設備業用電量負成長11.96%，電力景氣燈號呈現衰退的藍燈。

台綜院分析，8月國內產業景氣呈現「科技亮眼、傳產承壓」的分化格局。半導體業與電腦、電子及光學製品業受 AI 伺服器、先進製程與 HPC 等需求帶動，用電量屢創新高，外銷訂單同步大幅成長，成為驅動經濟成長的核心引擎。傳統產業受制於全球需求低迷及美國關稅衝擊，用電量普遍下滑，景氣陷於低迷，結構性風險加深。未來美國半導體關稅政策的不確定性與產業分化趨勢，仍可能對景氣帶來挑戰，唯有兼顧科技成長與傳產支持，方能確保產業發展均衡並維持經濟動能的穩健延續。