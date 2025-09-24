科學園區創新高！2025年上半年營收2.74兆元、成長26.74%

國科會三大科學園區於24日舉行「國科會科學園區2025年上半年營運記者會」。國科會主委吳誠文表示，受惠於臺灣半導體產業完整的供應鏈優勢，以及在先進技術開發與產能方面持續投入研發及提高產能利用率，科學園區2025年上半年營業額再創新高，達2.74兆元，較2024年上半年成長26.74%，「這意義非常重大」，展現出產業蓬勃發展的強大動能。

國科會表示，2025年上半年全球高科技產業受惠於AI應用加速滲透，雲端服務與邊緣運算投資增長，半導體產業需求仍持續增長。科學園區2025年上半年營業額2.74兆元，再創造史上最佳成績，其中竹科0.82兆元，較2024年上半年成長11.47%；中科0.54兆元，成長8.14%；南科1.38兆元，成長48.78%。

國科會分析，科學園區六大產業2025年上半年營業額，積體電路產業在持續受到企業級解決方案與AI終端設備需求帶動，營業額成長34.33%。

光電產業係因在AI新產品需求推動及廠商具備垂直整合及研發的優勢，及完善的產業鏈佈局，並受惠美國關稅政策帶來的面板拉貨效應與不斷電系統銷售之大幅成長，營業額成長7.25%。

電腦及周邊產業因部分園區大廠基於全球營運策略的考量，將部分業務調整至其他區域，致營業額衰退28.58%；精密機械產業受惠於AI應用需求及全球半導體相關產業的熱絡，帶動精密機械設備需求增加及自動化系統持續成長，營業額成長32.91%。

生物技術產業受惠醫療器材產業逐步開拓國際市場，加上新藥行銷策略優化與全球市占率提升，帶動營收成長，營業額成長12.38%。

通訊產業主要係因低軌衛星的發展雖持續增溫，惟受地緣政治影響，廠商因應韌性供應鏈需求，113年下半年移轉生產配置至東南亞國家，導致營業額明顯衰退19.84%，由於衛星通訊產品外移之負面影響逐漸減弱，並有家庭連網產品逐步提升營收，另受惠AI熱潮推動雲端建設需求延續，產業需求增加，產業表現在下半年應可改善。

國科會表示，展望2025年下半年，國際間匯率、關稅政策變化及232條款措施等，仍為科學園區主要挑戰，同時應密切關注AI產業變化動態，慎防市場修正時對出口動能及供應鏈穩定造成衝擊。整體而言，園區廠商應持續提升供應鏈彈性、強化自身核心價值及快速應變能力，考慮園區2025年上半年營運趨勢與各大研究機構預測2025年經濟成長率，預估2025年科學園區全年營業額在多變的局勢中仍能穩健成長。